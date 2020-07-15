Banksy Londra metrosuna yaptığı koronavirüs temalı resimlerin videosunu paylaştı

Kaynak, Banksy Fotoğraf altı yazısı, Banksy metroları boyarken medikal koruyucu ekipmanların rengini tercih etti

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra metrosunda sefer halindeki bir metro vagonuna koronavirüs temalı resimler yaparken çekilen görüntülerini paylaştı.

Banksy'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, koruyucu kıyafetler ve sprey boyayla metroya binerek vagona resim yapan kişinin Banksy olduğu düşünülüyor.

Sanatçının "Maske Takmazsan, Elde Edemezsin" ismini verdiği çalışmalarda maske takmış kemirgenler var. Banksy, resimlerinde maske takmayı teşvik ediyor.

Londra'nın sık kullanılan metro ağlarından biri olan Circle Hattı'ndaki bir çizimde bir kemirgen hapşırırken resmedilmiş; diğerinde ise antibakteriyel jel sürerken.

Banksy'nin kimliği hakkında çeşitli iddialar olsa da, gerçek kimliği hâlâ bir sır.

Londra'da toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu ancak sokakta maske takma zorunluluğu bulunmuyor.

Londra'nın toplu taşıma şirketi TfL, "çok katı bir graffiti karşıtı politikaları olduğunu" ve bu çizimlerin birkaç gün önce silindiğini açıkladı. Ancak Banksy'nin "insanları maske takmaya teşvik etmek amacıyla bu çizimleri yaptığını anladıklarını" da belirtti:

"Banksy'ye, mesajını yeni bir uyarlamayla daha uygun bir noktada iletebilmesi için bir şans sunmak istiyoruz."

Aslen Bristol şehrinden olan Banksy, daha önce de sprey boyayla metrolara kemirgen ve maymun resimleri çizmişti.