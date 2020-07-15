Elon Musk, Bill Gates ve Barack Obama gibi ünlülerin Twitter hesapları ele geçirildi

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Aralarında ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, iş adamları Bill Gates, Elon Musk, şarkıcı Kanye West, eski ABD Başkanı Barack Obama ile Apple, Uber gibi şirketlerin de bulunduğu milyonlarca takipçili ABD merkezli bazı Twitter hesapları ele geçirildi.

Akşam saatlerinde aynı anda bu hesaplardan Bitcoin ile ilgili bir dizi mesaj atıldığı görüldü. Mesajlarda bir Bitcoin hesabı paylaşılarak, buraya para gönderilmesi ve gelecek paralara göre bağış yapılacağı öne sürüldü.

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Apple hesabından paylaşılan mesajda "Bitcoin'i destekliyoruz ve sizin de desteklemeniz gerektiğine inanıyoruz. Aşağıdaki hesaba göndereceğiniz her Bitcoin'in iki katı sizin hesabınıza geri yatırılacak" deniyordu.

Bu mesajlar daha sonra silindi.

Yaşanan olayın ardından Twitter hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti.

Twitter paylaşımını geçin, 1 We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin sosyal yollarla koordineli biçimde Twitter'ın iç sistemlerine erişimi olan çalışanlarımızı hedef aldığına inanıyoruz. Bu yolla aralarında teyitli hesapların da bulunduğu hesaplardan Tweet atıldığını biliyoruz. Başka ne tür kötü niyetli eylemlerde bulunmuş olabileceklerini incelemeye aldık" dendi.

Saldırının fark edilmesinden hemen sonra etkilenen hesapların kilitlendiği ve paylaşımların silindiğini belirten Twitter, tedbir amaçlı olarak çok sayıda teyitli hesaptan paylaşım yapılmasını da geçici bir süreliğine engellediklerini ifade etti. Twitter, açıklamasında bu adımın atılma gerekçesi olarak "Hoş olmasa da riskin azaltılması için gerekliydi" dedi.

Twitter çalışanlarının iç sistemlere erişiminin de sınırlandırıldığı, şirket içi soruşturmanın sürdüğü de ifade edildi.

CNBC'de yer alan bir haberde, blockchain.com'a göre, atılan Twitter mesajlarında bahsi geçen bir hesaba 12'den bitcoin gönderildiği ve bunun değerinin de 110 bin doların üzerinde olduğu belirtildi.

Eşi benzeri olmayan bir "vur-kaç operasyonu"

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Joe Tidy - Siber Güvenlik Muhabiri

"Bitcon'inizi ikiye katlayın" sahteciliği, yıllardır Twitter'da dolanıp duruyor ancak kamuoyu tarafından tanınan isimlerin gerçek hesaplarının bu kadar yaygın bir şekilde ele geçirilmesi daha önce görülmüş şey değil.

Birçok kullanıcının hesabının aynı anda sorun yaşaması, bunun Twitter'ın genelini ilgilendiren bir sorun olduğu izlenimi yaratıyor.

Yapılan ilk tahminler, birilerinin üst düzey yöneticilerin sahip olduğu erişim ayrıcalıklarına ulaşıp, hesaplara şifresiz bir şekilde erişim sağladığı varsayımına yoğunlaşıyor.

Ellerinde böylesine büyük bir güç varken, saldırganlar bireylerin ya da kurumların itibarlarına zarar verebilecek daha farklı içerikler paylaşarak çok daha büyük hasar yaratabilirdi.

Ancak buradaki amaç çok açık görünüyor: Mümkün olduğu kadar çok para kazanmak. Bilgisayar korsanları, bu tweetlerin uzun süre kalmayacağını biliyordu. Dolayısıyla bu, bir çeşit "vur-kaç" operasyonuna benziyor.

Bilgisayar korsanlarının ne kadar para çarptığına ilişkin farklı bilgiler var. Ancak bu miktar kesinleşse bile, siber suçluların yaptıkları sahteciliği daha meşru göstermek için Bitcoin cüzdanlarına kendilerinin de para ekledikleri biliniyor.