Şamima Begüm: Temyiz Mahkemesi, IŞİD'e katılan genç kadının İngiltere'ye dönebileceğine hükmetti

Kaynak, PA Fotoğraf altı yazısı, Begüm Londra'nın Bethnal Green mahallesinde yaşarken, 15 yaşında Suriye'ye gitmişti

Şamima Begüm, İngiltere vatandaşlığının elinden alınmasına karşı yasal mücadele vermek üzere İngiltere'ye girme hakkı kazandı.

Bugün 20 yaşında olan Begüm, 2015'te iki diğer öğrenciyle birlikte IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gitmişti.

Temyiz Mahkemesi'nin bugünkü kararının ardından, İngiltere hükümetinin Begüm'ü ülkeye getirmek için bir yol bulması gerekiyor.

Hükümet, daha önce Begüm'ün Suriye'deki sığınmacı kampından çıkarılması için hiçbir girişimde bulunmayacağını açıklamıştı.

Begüm'ün Şubat 2019'da Suriye'de bir sığınmacı kampında bulunmasının ardından Eski İçişleri Bakanı Sajid Javid, vatandaşlığını iptal etmişti.

Begüm ise bu adımın kendisini haymatlos bıraktığını ve bu yüzden hukuksuz olduğunu belirterek karara karşı çıkmıştı.

Uluslararası hukuka göre bir devletin bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilmesi için en az bir diğer devletin daha vatandaşı olması gerekiyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, 15 yaşında IŞİD'e katılan Şamima Begüm: Örgütün poster yüzü olmayı ben istemedim

Geçen ay İngiltere'deki Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada Begüm'ün avukatları, İngiltere'ye girişi yasaklandığı için Begüm'ün kendini etkin bir şekilde savunma hakkından mahrum bırakıldığını söylemişti.

Begüm'ün avukatı Daniel Furner "Kendi hikayesini anlatabilmesi için hiçbir imkan tanınmadı. Begüm İngiliz yargısının karşısına çıkmaktan korkmuyor, aksine bunu istiyor. Fakat İngiliz vatandaşlığını iptal ederek adını temize çıkarma imkanını elinden almak adalete hizmet etmiyor" dedi.

Şubat ayında bir mahkeme Begüm'ün vatandaşlığının iptal edilmesinin hukuki olduğuna, Begüm'ün doğum yoluyla Bangladeş vatandaşlığı bulunduğuna hükmetmişti.