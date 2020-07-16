Neowise: Kuzey yarımküre göklerinde kuyruklu yıldız şovu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Neowise kuyruklu yıldızı (C/2020 F3) 11 Temmuz'da güneş batarken İtalya'daki Molfetta limanı üzerinde böyle parlıyordu

Dünyanın yakınından geçip inanılmaz görüntüler sergileyen Neowise kuyruklu yıldızı Temmuz ayı boyunca kuzey yarımküre semalarını süslemeye devam edecek.

Mart ayının sonlarında keşfedilen kuyruklu yıldız 21. yüzyıl boyunca güneşin yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz az sayıda gök cisminden biri olacak.

23 Temmuz Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün. Ama o gün bile aslında Dünya'dan 103 milyon kilometre mesafede olacak.

Twitter paylaşımını geçin, 1 C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı dünyaya yaklaşıyor: ABD, Fransa ve Kuzey İrlanda'da gözlemlendi pic.twitter.com/ik5X7qMRNm — BBC News Türkçe (@bbcturkce) July 9, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

İşte bu harikulade gökyüzü şovunu şimdiye kadar izlemiş olan bazı yerlerden fotoğraflar:

Resimdeki kuyruklu yıldızı bulun!

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Neowise'ın 13 Temmuz gecesi İngiltere'de Saltburn sahili semalarındaki görüntüsü

Neowise kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde yani Avrupa ülkeleri ABD ve Kanada'da güneş doğmadan hemen önce ve güneş battıktan hemen sonra görülebiliyor.

Yakalayabilmek için kuzey ile kuzey doğu yönünde, ufkun alt kısımlarına doğru bakmalısınız.

Hayatta yalnız bir kere rastlanabilecek bir gök olayı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Neowise, Rusya'daki Ryazan manastırının kilisesi üzerinde böyle görünüyordu

Kuyruklu yıldız bir çok ülkeden izlendi bile. Bu fotoğrafçı Neowise'ı Rusya'da bir kilisenin üzerinde görüntülemiş.

Neowise bir daha 6 bin 800 yıl sonra Dünya'nın yakınından geçecek. Dolayısıyla bunun hayatta yalnız bir kere yaşanabilecek bir deneyim olduğunu söylemek hiç de abartılı değil.

En çok yaklaşacağı gün

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kuyruklu yıldız 11 Temmuz'da İtalya'da Rocca Calascio'daki Santa Maria della Pieta Kilisesi üzerinde

Bu fotoğraf kuyruklu yıldızı italya'nın Rocca Calascio dağlarının üzerinde görüntülüyor.

Neowise'ın fotoğrafları kuyruklu yıldızın gökyüzünden hızla geçtiği izlenimini veriyor. Ama gerçekte çıplak gözle baktığınızda, hareketsiz ve çok uzaktan geçtiği için çok da küçük görünüyor.

23 Temmuz günü en çok yaklaştığında bile kuyruklu yıldız dünyadan, Ay ile dünya arasındaki mesafenin 400 katı uzaklıkta olacak.

Dürbün ya da teleskopla çok daha iyi görülebilir ama çıplak gözle de gözlemek mümkün olacak.

Nereye gidiyor?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Neowise Türkiye'de 12 Temmuz'da Van gölü semalarında

Kuyruklu yıldız aslında Güneş'imizin yörüngesinde dönen bir göktaşı. Kaya ve içinde sıkışmış gazlar bulunan buzdan oluşuyor.

Dünya'dan görülen uzun kuyruk ise, güneş buzu erittikçe bu gazların açığa çıkmasıyla oluşuyor.

Mart ayında keşfedildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Neowise, 9 Temmuz'da İspanya'nın Katalonya bölgesinde Barcelona yakınındaki Montserrat dağının üzerinde

Neowise kuyruklu yıldızı NASA'ya ait Neowise uydusu tarafından Mart ayı sonlarında keşfedildi.

Güneşe en yakın geçişini de yok olmadan atlatan Neowise artık Güneş Sistemi'nin dışına yöneliyor.

Bu resimde İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında Montserrat dağının üzerinde görüntülenmiş.

En iyi görülebilecek zaman

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Neowise, 9 Temmuz'da Çin'in Heylongciyang eyaletindeki Harbin kenti üzerinde

Dünyanın dört bir yanında insanlar kuyruklu yıldızın inanılmaz şovuna tanık oldu. Bu fotoğrafta Neowise Çin'in Heylongciyang eyaletindeki Harbin kentinin üzerinde görülüyor.

Temmuz ayı boyunca kuyruklu yıldız gökyüzünde batıya doğru ilerleyecek.

Ay ortasından yani bugünden itibaren bütün gece görünür olacak ama yakalayabilmek için hep gökyüzünde kuzeye ve aşağılara doğru bakmanız gerekiyor.

Ay sonunda ise Neowise Güneş sisteminin derinliklerinde kaybolacak.

Uzaydan görüntüler

Kaynak, NASA Fotoğraf altı yazısı, Kuyruklu yıldızın doğu ufkundan yaklaşan parıltısı 5 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle görüntülendi

Kuyruklu yıldızın uzaydan çekilen fotoğrafları ise onu Dünya'nın üzerinden geçerken gösteriyor.

Bu fotoğraf Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekildi.