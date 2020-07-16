Geyşalık: Japonya'da koronavirüsün gölgesinde hayatta kalmaya çalışan gelenek
1600'lerden beri geleneksel dans ve şarkılarıyla Japon kültürünün parçası olan geyşalar koronavirüs salgınıyla birlikte zor günler geçiriyor.
Ülkedeki 2 metre sosyal mesafe kuralları nedeniyle sosyal temas yüzde 95 düşerken geyşalar da aylardır çalışamamaktan yakınıyor.
Tokyo'nun geyşa mahallesi Akasaka'da bir restoranda çalışan 80 yaşındaki geyşa Ikuko, kendilerini izlemeye gelenlerle 2 metre mesafeden sohbet etmenin zor olduğunu anlatırken, "Biz geyşalar hareket edip dans ederken tükenmek bilmeyen bir enerjiyle doluyuzdur. Ama bu dönem bizi zorladı, yapayalnız kaldık" diyor.
Bundan 30 yıl önce Akasaka'da 120 geyşa performanslarıyla farklı mekanlarda çalışıyordu. Bu sayı günümüzde 20'ye düşmüş durumda.
Geyşalık kurslarının ve geleneksel kıyafetleri kimonoların pahalılığı da bu eski mesleği hayatta kalma çabalarını olumsuz etkiliyor.