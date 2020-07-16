Geyşalık: Japonya'da koronavirüsün gölgesinde hayatta kalmaya çalışan gelenek

1600'lerden beri geleneksel dans ve şarkılarıyla Japon kültürünün parçası olan geyşalar koronavirüs salgınıyla birlikte zor günler geçiriyor.

Tokyo'nun geyşa mahallesi Akasaka'da bir restoranda çalışan 80 yaşındaki geyşa Ikuko, kendilerini izlemeye gelenlerle 2 metre mesafeden sohbet etmenin zor olduğunu anlatırken, "Biz geyşalar hareket edip dans ederken tükenmek bilmeyen bir enerjiyle doluyuzdur. Ama bu dönem bizi zorladı, yapayalnız kaldık" diyor.