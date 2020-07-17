Hollanda, Türklerin de aralarında bulunduğu AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor

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Hollanda hükumeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Schengen bölgesi dışındaki ülkelerde yaşayan ve Hollanda'da sevgilisi bulunan kişilere 27 Temmuz'dan itibaren seyahat izni vermeye başlayacak.

Ancak Türkiye gibi, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" turuncu listedeki ülkelerden gelenler, 14 gün evde karantina uygulamasına tabi tutulacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır uzaktaki eş ya da sevgilileri ile görüşemeyen çiftlerin başlattığı #LoveIs NotTourism (Aşk Turizm Değildir) kampanyasına Hollanda hükümetinden olumlu yanıt geldi.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Hollandalı'ların, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde yalayan sevgilileri ile 27 Temmuz'dan itibaren, belirli koşullar altında bir araya gelebileceklerini açıkladı.

Hollandalı bakan, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye uygulanan seyahat kısıtlamaları konusunda, sevgililer için bir istisna uygulanacağını bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle AB dışındaki temsilciliklerinde vize işlemlerini durduran Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 27 Temmuz'dan itibaren sevgililere vize vermeye başlayacak.

Hükümetin aldığı karar uyarınca, Hollandalı biriyle en az 3 aydır birlikte olduğunu beyan eden ve AB sınırları dışında yaşayan kişilere 90 günlük vize verilecek. Koronavirüs salgını devam ettiği sürece, Hollandalı'ların Schengen bölgesi dışından gelen sevgilileri, her 6 ayda bir, 90 gün boyunca bu ülkede kalabilecek.

Çiftlerin seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ve vize alabilmesi için, en az 3 aydır birlikte olduklarını ve düzenli olarak iletişimde bulunduklarının imza ve el yazısı ile beyan etmeleri gerekiyor.

Vize başvurusu için, Hollanda'da kalınacak adres ve iletişim bilgileri ile 90 günü aşmayan gidiş - dönüş bileti istenecek.

Vize başvurusu yapan kişilerin yeterli mali kaynağa sahip olması ya da Hollanda'daki sevgilisinin bunu garanti etmesi de, istenen koşullar arasında.