Ukraynalı haber spikerinin canlı yayında ön dişi düştü
Televizyon canlı yayınlarında, her türlü sorun yaşanabilir; teknik problemler, ne yapacağı belli olmayan konuklar ve tekrar etme şansı da yoktur.
Ancak Ukraynalı haber sunucusu Marichka Padalko, daha önce canlı yayında pek görülmemiş yaşadı ve haber okuduğu surada ön dişi düştü.
Ancak Padalko, son derece profesyonel davrandı ve düşen dişini eline alıp, haber okumaya devam etti.
Padalko, Instagram hesabında olayın videosuyla birlikte yaptığı paylaşımda "Doğrusu, bunun fark edilmemiş olacağını düşünüyordum. Ancak izleyicilerimizin dikkatini hafife almışız" dedi
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
Instagram paylaşımının sonu, 1
Padalko, 10 yıl önce kızının metal bir çalar saati kazayla vurmasının ardından 10 yıl önce dişlerini yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.
Haberin sonu
Padalko'nun kanalının başta olayı YouTube kanalında paylaşmamasına karşın, sunucu aldığı destekten çok memnun olduğunu belirtti ve "Her durumda sakin kalın" diye de ekledi.