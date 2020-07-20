Hindistan'da nadir bulunan sarı kaplumbağa koruma altına alındı

Hindistan'ın Balasore bölgesindeki Sujanpur köyü sakinleri eşine nadir rastlanan sarı bir kaplumbağayı yetkililere teslim etti. Hindistan Orman İdaresi (IFS) kaplumbağayı koruma altına alırken, yetkililerden Bhanoomitra Acharya, "Çok çok nadir görülen bir kaplumbağa türü. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi.