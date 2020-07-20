Neowise kuyruklu yıldızı Güneş'e doğru yolculuğuna devam ediyor
Neowise kuyruklu yıldızı Güneş'e doğru yolculuğuna devam ediyor
Dünya'ya milyonlarca kilometre uzaktan seyrederek Güneş'e doğru yolculuğuna devam eden Neowise kuyruklu yıldızı nefes kesici görüntüler sergilemeye devam ediyor.
C/2020 F3 Neowise adlı kuyruklu yıldız, 21. yüzyıl boyunca güneşin yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz az sayıda gök cisminden biri.
23 Temmuz Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün.
Ama o gün bile aslında Dünya'dan 103 milyon kilometre mesafede olacak.
Gökyüzü fotoğrafçıları bu süre içinde dünyanın farklı coğrafyalarından Neowise görüntülerini geçmeye devam ediyor.
Bu hafta sonu İsviçre, Belçika ve ABD'den çekilen görüntüleri derledik.