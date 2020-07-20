Neowise kuyruklu yıldızı Güneş'e doğru yolculuğuna devam ediyor

Dünya'ya milyonlarca kilometre uzaktan seyrederek Güneş'e doğru yolculuğuna devam eden Neowise kuyruklu yıldızı nefes kesici görüntüler sergilemeye devam ediyor.

23 Temmuz Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün.

Ama o gün bile aslında Dünya'dan 103 milyon kilometre mesafede olacak.