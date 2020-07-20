Uygur Türkleri: Andrew Marr'dan Çin Büyükelçisine Sincan soruları

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Uygur Türkleri: Andrew Marr'dan Çin Büyükelçisine Sincan soruları

BBC'de Andrew Marr'ın programında konuk ettiği Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Şiaoming'e Sincan Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri'ne yönelik baskı iddialarını sordu.

Andrew Marr: Dünya çapında çokça paylaşılan rahatsız edici drone görüntülerine bir göz atalım. Burası neredeyse kesin olarak Çin'in kuzeyindeki Sincan bölgesi. Burada ne olduğunu bize anlatabilir misiniz?

Liu Şiaoming: Göremiyorum… Biliyorsunuz...Bana bunu ilk defa göstermiyorsunuz .Bana geçen sene de "Sincan'da ne oluyor" diye gösterdiğinizi hatırlıyorum. Size ne diyeceğim… Sincan... Siz Sincan'a gittiniz mi?

Andrew Marr: Hayır, hiç gitmedim.

Liu Şiaoming: Sincan [Çin'deki] en güzel yer kabul edilir. Çince bir atasözü vardır… "Çin'in ne kadar büyük olduğunu bilmezsiniz…"

Andrew Marr: Sayın Büyükelçi, halbuki bunlar pek güzel görüntüler değil, öyle değil mi?

Liu Şiaoming: Biliyorsunuz, Sincan… Ben de tam olarak bunu size söyleyeceğim. 1990'lardan beri Sincan, binlerce terörist saldırı yüzünden tamamen değişti.

Andrew Marr: O onyıllarca yıl önceydi. Neden günümüz Çin'inde dizüstünde, gözleri bağlı, saçları kazıtılmış insanların trenlere bindirildiğini sorabilir miyim?Orada neler oluyor?

Liu Şiaoming: Bu videoyu nereden buldunuz bilmiyorum. Bazen mahpusları bu şekilde bir yerden bir yere götürürsünüz. Herhangi bir ülkede…

Andrew Marr: Burada ne oluyor, Sayın Büyükelçi?

Liu Şiaoming: Bu videoyu nereden buldunuz bilmiyorum.

Andrew Marr: Görüntüler dünya çapında paylaşılıyor. Batılı istihbarat büroları ve Avustralyalı uzmanlar gerçek olduğunu teyit etti. Sincan'da insanlar zorla trenlere bindirilip gönderiliyorlar.

Liu Şiaoming: Size ne diyeceğim… Sözde Batılı istihbarat, sürekli Çin'e karşı bu uydurma iddiaları sunuyor. 1 milyon kişi zulüm görüyor deniyor. Sincan'ın nüfusunun kaç olduğunu biliyor musunuz? 40 yıl önce nüfusu 4-5 milyondu, şimdi 11 milyon. Etnik temizlik yaptığımızı söylüyorlar, fakat nüfus 40 yılda iki katına çıktı.

Andrew Marr: Böldüğüm için çok özür dilerim fakat sizin yerel yönetim istatistiklerinize göre bölgedeki nüfus %84 azaldı. 2015 ila 2018 arasında %84 azaldı.