George Floyd gösterileri: Portland yetkilileri federal güvenlik güçlerinin çekilmesini istiyor

Savcı federal hükümeti dava etti

Demokratlar soruşturma istedi: Vatandaşlar kaygılı

Portland'da neler oluyor?

Trump yönetimi ne diyor?

Chad Wolf arrived in the city on Thursday and defended the agents against the assembled "anarchists".