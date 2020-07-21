Ukrayna'da rehine krizi: Polis operasyonunun ardından rehineler serbest kaldı

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Ukrayna'nın batısındaki Lutsk kentinde silahlı bir saldırganın bir otobüsün içindeki 13 kişiyi uzun süre rehin tutması ardından düzenlenen operasyonla rehinelerin serbest kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov, saldırganın gözaltına alındığı sıradaki fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.

Rehin tutulan kişilerin olayda zarar görmediği belirtildi.

Saldırgan, polis operasyonundan kısa bir süre önce üç rehineyi serbest bırakmıştı.

Olayın faili 44 yaşında bir Rus

Polis, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini, 44 yaşındaki Maksim Krivoş'un Rus olduğunu, eski mahkumiyetlerinin bulunduğunu açıkladı.

Krivoş'un, üst düzey siyasetçilerden terörist olduklarına dair açıklama yapmalarını talep ettiği belirtildi.

Polis yetkililerinin ilk açıklamasında, saldırganın ateş açtığı ve bir el bombası fırlattığı, ancak bombanın patlamadığı belirtilmişti.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Saldırgan Krivoş'un sahtecilik ve yasa dışı silah bulundurma nedeniyle eski mahkumiyetleri olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de rehin alan kişiyle görüştü. Sözcü Yuliya Mendel, bu görüşme ardından üç rehinenin serbest bırakıldığını söyledi.

Zelenskiy, Facebook sayfasından paylaştığı görüntülü mesajda Rusça "Herkes 2005 yapımı Earthlings filmini izlemeli" dedi.

Saldırganın taleplerinden biri de Zelenskiy'nin insanları Hollywood yapımı hayvan hakları belgeselini izlemeye teşvik etmesiydi.

Müzakereleri İçişleri Bakanı yönetti

Saldırgan ile müzakereleri İçişleri Bakanı Arsen Avakov yönetti.

Avekov, saatlerdir otobüste tutulan rehinelerin durumunun iyi olduğunu ve krizin hızla ve barışçıl bir şekilde çözülmesi için gereken her şeyin yapıldığını açıklamıştı.

Bakan, Krişov'un psikiyatri tedavisi gördüğüne dair ilk haberleri yalanladı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Terörle Mücadele polisi, Lutsk kentindeki otobüsün etrafını sardı

Savcılıktan yapılan bir açıklamada ise silahlı saldırganın kentte kamuya açık bir noktaya patlayıcı yerleştirdiğini ve uzaktan kumanda ile patlatabileceğini söylediği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Heraşçenko ise olayla ilgili Facebook hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Polis özel bir rehine operasyonu başlattı. Müzakereler sürüyor" dedi.

Otobüsün etrafını terörle mücadele polisleri sararken, kent merkezinin de abluka altına alındı.

Yakındakilerden de evlerini ve işyerlerini terk etmemeleri istendi.

Polis Sözcüsü Yurii Kroşko, "Müzakere etmeye çalışıyoruz. Telefon açıyoruz. Daha önce telefonu açtı ama son arama girişimlerimiz başarısız oldu" dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Olay yerini kordon altına almak için bir zırhlı araç kullanıldı

Ukrayna medyası da, saldırganın Twitter hesabında politikacıları eleştirdiği paylaşımlarına dikkat çekti.

Ancak polis sözcüsü, bu paylaşımlarda net bir talep olmadığını vurguladı.

Sözcü "Bunlar genel ifadeler, sistemle ilgili genel hoşnutsuzluklar" dedi.