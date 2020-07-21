Balıkçı ağına takılan ispermeçet balinasını kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyor

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Balıkçı ağına takılan ispermeçet balinasını kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyor

Haber: Övgü Pınar

İtalya'nın Sicilya adası yakınlarında yasadışı balıkçı ağlarına takılan bir ispermeçet balinasını kurtarma çalışmaları yaklaşık 3 gündür güçlükle ilerliyor.

Ağlara takılan balinayı geçen Cumartesi günü Sicilya'ya bağlı Eolie Adaları açıklarında gören denizcilerin Sahil Güvenlik'e haber vermesi üzerine kurtarma operasyonu aynı gün başlatıldı. Operasyona Sahil Güvenlik birimlerinin yanı sıra bölgeden biyologlar da katılıyor.

Ağlar yüzünden yara alan balinanın büyüklüğü ve "gergin" hareket etmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarında güçlük yaşanıyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), ispermeçet türü balinanın yaklaşık 10 metre uzunluğunda genç bir dişi olduğunu açıkladı. Balinaya "Hiddet" (Furia) adı verildi.

Operasyona katılan deniz biyologlarından Carmelo Isgrò, "Balina çıldırmış gibi, bu da operasyona yardımcı olmuyor. 24 saat kadar sonra yorulur sanmıştık ama öyle olmadı, işimizi zorlaştırıyor" dedi. Hayvanın başından kuyruğuna kadar ağlarla kaplandığını söyleyen Isgrò, ağların bir kısmı kesilse de kuyruk kısmının halen çözülemediğini belirtti.

Isgrò operasyonun zorluğunu, "Acıdan deli gibi kıvranan 12 metrelik bir hayvana bıçaklarla müdahale etmek basit bir iş değil" diye aktardı.

Balinanın kurtarma çalışmaları sürerken derinlere dalıp kaybolması nedeniyle de operasyonun uzadığı belirtiliyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), zaman zaman gözden kaybolan balinayı yeniden bulabilmek için Eolie Adaları yakınlarından geçenlerden yardım istedi. Hayvanı görenlerin Sahil Güvenlik acil durum hattını araması çağrısı yapıldı.

WWF, ispermeçet balinalarının 1000 metreden fazla derine dalabildiklerine ve 90 dakikadan uzun süre soluksuz kalabildiklerine dikkat çekti.

Eolie Adaları yakınlarında geçen ay sonunda da yine balıkçı ağlarına takılan bir ispermeçet balinası kurtarılmıştı.