Yürüyüşte karşısına çıkan ayıyla selfie çekti

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Yürüyüşte karşısına çıkan ayıyla selfie çekti

Meksika'nın San Pedro Garza Garcia kentinde yürüyüş yapan bir kişi, kendisine yanaşan bir ayıyla selfie çekti.

Videoda ayının iki ayağı üzerine kalkıp başını koklamaya başlamasına rağmen sükûnetini koruyan kadın, yanındaki iki kişinin şaşkın bakışları arasında hayvanla fotoğraf çekti.

Videoyu sosyal medyada paylaşan kişiye göre, yürüyüş yapan üç kişilik bir grup ayıyla Chipinque Ekoloji Parkı'nda karşılaştı.

Ayı ayağa kalkıp kadınlardan birinin saçlarını koklamaya başlarken, çevredekiler bağırarak hayvanın dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Kadınlardan biri birkaç adım ileride beklemeye başlarken diğeri de sırtını dönüp hareketsiz kaldı.

Videoda bu sırada kadının cep telefonunu çıkarıp ensesindeki ayıyla uygun bir poz yakalamaya çalıştığı hayvanın da fotoğraf çekildiğini anlamış gibi kameraya baktığı görülüyor.