Yangından kaçmak için üçüncü kattan atlayan çocukları aşağıdakiler yakaladı

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Yangından kaçmak için üçüncü kattan atlayan çocukları aşağıdakiler yakaladı

Fransa'nın Grenoble kentinde, yangın çıkan bir apartmanın üçüncü katında mahsur kalan iki çocuk aşağı atladı. Bahçede bekleyenler çocukları yakalarken, iki kişinin kolu kırıldı.

Kolu kırılanlardan Walid Athoumani, olanları "Önce 10 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki kardeşini aşağı bıraktı. Biz yakaladık. Sonra da o atladı" sözleriyle anlattı.

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle ise çocukları yakalayanları 'kahraman' olarak nitelendirdi.

Olayın videosu da komşular tarafından paylaşıldı.

Çocukların evde kilitli kaldığı ve yangın çıkmasının ardından pencereye çıkıp "Anahtarımız yok" diye bağırdığı ifade ediliyor.