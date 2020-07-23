Portland: Çıplak protestocular ve anneler Trump'ın federal kuvvetlerine karşı

ABD'nin Portland kentinde Siyahların Hayatı Önemlidir kampanyasına destek vermek için bir aydır süren protestolara, ABD Başkanı Trump'ın görevlendirdiği federal kuvvetlerin müdahale etmesi gerilimi artırdı.

Federal güçler çok sayıda annenin bir araya gelerek düzenlediği bir eyleme de, bazı binalara saldıran sopalı kişilerin eylemlerine de benzer bir şekilde müdahale etti.