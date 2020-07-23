Portland: Çıplak protestocular ve anneler Trump'ın federal kuvvetlerine karşı
Portland: Çıplak protestocular ve anneler Trump'ın federal kuvvetlerine karşı
ABD'nin Portland kentinde Siyahların Hayatı Önemlidir kampanyasına destek vermek için bir aydır süren protestolara, ABD Başkanı Trump'ın görevlendirdiği federal kuvvetlerin müdahale etmesi gerilimi artırdı.
Federal güçler çok sayıda annenin bir araya gelerek düzenlediği bir eyleme de, bazı binalara saldıran sopalı kişilerin eylemlerine de benzer bir şekilde müdahale etti.
Son olarak polislerin karşısına çıplak bir şekilde geçen protestocu da plastik biber gazı kapsüllerinin hedefi oldu.