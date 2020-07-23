ABD Başkanı Trump, kentlere ek federal güvenlik güçleri yollayacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın suçla mücadele için çeşitli kentlere ek federal güvenlik güçleri konuşlandırılacağı belirtildi.

Cumhuriyetçi Trump'ın artan şiddet olaylarına karşı hedef aldığı kentler, Chicago ve diğer iki kentin tamamı Demokrat Parti tarafından yönetilen şehirler.

Ancak Portland eyaletine federal güvenlik görevlilerinin konuşlandırılması tartışma yaratmış, yerel yetkililer devam eden eylemlerde gerilimi tırmandırdıklarını söylemişti.

Trump'ın Kasım ayındaki seçimlerden önceki en önemli politikalarından biri asayiş oldu.

Siyah Amerikalı George Floyd'ın 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde polis gözetimindeyken ölmesi üzerine, çok sayıda Amerikan kentinde eylemler başlamıştı.

Bu arada New York, Philadelphia, Los Angeles, Chicago ve Milwaukee'de silahlı şiddet olayları tırmanışa geçti.

Legend Operasyonu nedir?

Operasyona bu isim, Haziran ayında Kansas City'de evde uyurken, vurulup ölen dört yaşındaki LeGend Taliferro'ya atfen verildi.

Trump duyuruyu yaparken, yanında çocuğun annesi de vardı.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre operasyonda, yerel kolluk güçleriyle çalışmak üzere federal güvenlik görevlileri yollanacak.

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Koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediği bir ortamda, anketlerdeki oy oranları düşen Trump, "Bu şiddet, ülkemizin vicdanını şoke ediyor" dedi.

Demokratları, suç karşısında zayıf kalmakla suçlayan Trump "Son haftalarda, polis güçlerimizi feshedmek için radikal bir hareket başladı." dedi ve şiddet olaylarından bu hareketi sorumlu ttut.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Kansas City'ye 200, Chicago'ya benzer sayıda, Albuquerque'ye de 35 federal görevli yolladıklarını söyledi.

Barr, bu görevlilerin "klasik suçla mücadele" faaliyetlerini yürüteceklerini, Portland'daki gibi protestolara müdahale etmeyeceklerini belirtti.

Ancak ABD'de güvenliği saglamak, eyaletlerin, valilerin sorumluluğu ve yerel yetkililer federal güvenlik görevlileri yollanmasına direniyor.

Portland kentinin bulunduğu Oregon Valisi Kate Brown durumu "net bir görevi kötüye kullanma" ve "demokrasimize bir saldırı" diye tanımlamıştı.

Chicago Belediye Başakanı "Gerçek bir ortaklığı memnuniyetle karşılarız ama diktatörlüğü memnuniyetle karşılamayız" dedi.

Suç oranları neden artıyor?

Uzmanlar, suç dalgasının koronavirüs salgını yüzünden işsizliğin çok yükseldiği bir dönemde geldiğine işaret ediyor.

Bir nedenin de salgın nedeniyle erken salıverilen hükümlüler olabileceği belirtiliyor.

New York Polisi, yargıçların ağır suçlardan yargılanmayı bekleyen zanlıları salıvermesiin öngören, şartlı tahliye yasasındaki değişikliği suçladı.

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Uzmanlar, evden çıkma kısıtlamalarının polisin toplumla temasını zorlaştırdığını ve Floyd'un öldürülmesinin polise güvensizlik yarattığını da vurguluyor.

New York Emniyet Müdürü, son birkaç ayda polis memurlarına yönelik düşmanca davranışların arttığını ve "polisin artık hiç bir şey yapamayacağına" inandıklarını belirtti.

Polis güçlerinin, kendilerine karşı yürütülen kampanyaya öfkelenip, geri adım attığı yönünde teoriler de var.