Ural Bölgesi'nde çevre felaketi: Madenden sızan asit doğayı yok etti
Ural Bölgesi'nde çevre felaketi: Madenden sızan asit doğayı yok etti
Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'ndeki Nizhny Tagil yerleşim biriminde kapanan bir bakır madeninden sızan sülfürik asit çevre felaketine yol açtı.
Ekolojist Andrey Volegov, madeni sel bastığını ama daha sonra yüksek elektrik maliyeti nedeniyle madendeki suyun tahliye edilmediğini söylüyor.
Veolegov'a göre madende kalan su toprağa ve bölgeden geçen Tagil Nehri'ne karıştı. Ardından da yaşanan sülfürik asit tepkimesi toprağı ve doğal bitki örtüsünü yok etti.
Turuncuya boyanan bölgedeki nehirde balık nüfusu yok oldu.
Maden yakınlarındaki Lyovikha köyünde yaşayanlar nehirde balık kalmadığını, bölgede bitki yetiştirmenin mümkün olmadığını söylüyor.