Ural Bölgesi'nde çevre felaketi: Madenden sızan asit doğayı yok etti

Ekolojist Andrey Volegov, madeni sel bastığını ama daha sonra yüksek elektrik maliyeti nedeniyle madendeki suyun tahliye edilmediğini söylüyor.

Veolegov'a göre madende kalan su toprağa ve bölgeden geçen Tagil Nehri'ne karıştı. Ardından da yaşanan sülfürik asit tepkimesi toprağı ve doğal bitki örtüsünü yok etti.