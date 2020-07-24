İran basını: ABD savaş uçağı İran yolcu uçağını taciz etti

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İran basını: ABD savaş uçağı İran yolcu uçağını taciz etti

İran medyası en az bir ABD savaş uçağının Perşembe günü bir İran yolcu uçağına, Suriye hava sahasından geçtiği sırada tehlikeli şekilde yaklaştığını bildiriyor. ABD askeri sözcüleri ise savaş uçaklarının, yolcu uçağından güvenli bir mesafede olduğunu ileri sürüyor.

Devlet haber ajansı İrib, Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağının pilotunun Amerikan savaş uçağından kaçınmak için hızla irtifa değiştirdiğini ve bu nedenle bir çok yolcunun yaralandığını yazdı.

Aynı ajans tarafından yayınlanan ve yolculardan biri tarafından çekildiği belirtilen cep telefonuyla alınmış görüntü kaydında, uçağın penceresinden bir savaş uçağı ve yüzü kanlı bir yolcu görülüyor.

ABD askeri yetkilileri ise iddiaları reddetmiyor ancak F-15 tipi savaş uçağının söz konusu yolcu uçağından güvenli bir mesafede seyrettiğini söylüyor.

ABD Genelkurmay Başkanlığı: Çok yaklaşmadık

Dün geç saatlerde bir açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban "Suriye'deki El Tanf üssü yakınlarında rutin hava devriyesi yapan ABD'ye ait F-15 savaş uçağı, Mahan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına, standart görsel kontrolünü yapmak amacıyla, 1 kilometre civarında güvenli bir mesafeye kadar yaklaşmıştır" dedi.

Urban, hava sahasından geçen uçakların El Tanf hava üssündeki ABD askeri personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla denetlendiğini söyleyerek, "F-15 pilotu, bunun Mahan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı olduğunu görünce güvenli bir şekilde uzaklaşmıştır" diye sürdürdü.

Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Hava Yolları uçağı olaydan sonra güvenli bir şekilde Lübnan'ın başkentine iniş yaptı.

Uçakta kaç yolcu ve mürettebat bulunduğu henüz bilinmiyor.

Uçak dün yakıt ikmali yaptıktan sonra dün Beyrut'tan Tahran'a döndü.

Gerginliğin arka planı

İran Haber Ajansı'nın ilk haberlerinde iki jet uçağının İsrail'e ait olabileceği kaydedilmişti. İsrail kamu yayıncısı Kan'a demeç veren istihbarat yetkilileri, olayın İsrail ile hiç bir ilgisi bulunmadığını söylemişlerdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi İran'ın olayı soruşturduğunu ve "gereken siyasi ve yasal adımların atılacağını" söyledi.

İran ile ABD arasındaki ilişkiler 2018 yılında Donald Trump'ın Tahran ile tartışmalı nükleer programı konusunda yapılan uluslararası anlaşmadan çekilmesiyle gerginleşti. O günden bu yana iki ülke birbirini karşılıklı bölgedeki çıkarlarına karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla suçluyor.

Mahan Hava Yolları 1991'de kurulan bir sivil taşımacılık şirketi.

2011 yılında ABD Mahan Hava Yolları'nı İran'ın seçkin Devrim Muhafızları gücüne teknolojik ve mali yardım sağlamakla suçlayarak, yaptırım açıklamıştı.

2019 yılında bir çok Avrupa ülkesi havayolu şirketinin havaalanlarına inişini yasakladı.