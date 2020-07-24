Sudan'da 28 cesedin gömüldüğü toplu mezarlık bulundu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yetkililer geçen ay da bir toplu mezar bulmuştu.

Sudan'da 28 cesedin gömülü olduğu toplu mezarlık bulundu. Bulunan ceset kalıntılarının, 1990'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'e karşı darbe girişiminde bulundukları suçlamasıyla öldürülen ordu yetkililerine ait olduğu düşünülüyor.

El Beşir, Sudan'da 1989 yılında demokratik yollarla seçilen devlet başkanına askeri darbe düzenleyerek iktidara gelmişti.

Nisan 1990'da yetkililer bir askeri karargahı ve birkaç kışlayı çevrelemiş, daha sonra tutuklanıp öldürülmüştü.

Ömer El Beşir, geçen yıl gösterilerin ardından darbeyle devrildi. El Beşir'in 1989'da iktidara geldiği darbeyi düzenlemekle yargılandığı dava da bu hafta içi görülmeye başlandı.

Cesetler nasıl bulundu?

Cesetler, başkent Hartum'a komşu Omdurman şehrinde bulundu.

AFP haber ajansına konuşan başsavcı Tagelsir el Hebr, cesetlerin aranması çalışmalarının, el Beşir döneminde işlenen suçların incelendiği soruşturma kapsamında yapıldığını söyledi.

El Hebr, "Toplu mezarın bulunması üç hafta sürdü. Yeri farklı alanlardan 22 uzman tarafından tespit edildi. Cesetlerin çıkarılması için operasyonlar sürüyor. Ceset kalıntılarının kimlik tespitini tıp uzmanları yapacak" dedi.

Bu, ülkede yakın zamanda bulunan ikinci toplu mezarlık.

Geçen ay başsavcılık, yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1998'de askeri eğitim kampından kaçan öğrencilere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının bulunduğu bir toplu mezarlık daha bulmuştu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ömer el Beşir

Ömer el Beşir nerede?

El Beşir, geçen yıl aylar süren demokrasi yanlısı gösteriler sonrası askeri darbeyle devrilmişti. Yolsuzluk suçlamasıyla hapse mahkum edilen el Beşir, Hartum'da demir cezaevinde.