Koronavirüste ikinci dalga: Hangi ülkede son durum ne?

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüs salgınında dünya genelinde 20 Ağustos itibariyle 263 bin 601 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 22 milyon 256 bin 220 olduğunu açıkladı. Ölüm sayısı ise 782 bin 456 oldu.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cuma günü yaptığı basın topplantısında koronavirüs salgınının iki yıldan kısa bir sürede sona ermesini umut ettiğini söyledi.

Ghebreyesus 1918'deki İspanyol gribi salgınının atlatılmasının da 2 yıl sürdüğünü belirterek, şu anki teknolojinin salgının daha kısa sürede atlatılmasını mümkün kıldığını belirtti.

Hareketliliğin İspanyol gribi dönemine göre daha fazla olması nedeniyle virüsün yayılma şansının daha yüksek olduğu uyarısını yapan Ghebreyesus "Ancak aynı zamanda onu durdurabilecek teknolojimiz ve bilgimiz de var" diye konuştu.

Ülkelerdeki son durumlar şöyle:

İtalya

İtalya'da son olarak dün akşam açıklanan verilere göre bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı 845'e ulaşarak 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İtalya'da salgına karşı Mart başında ülke çapında uygulanmaya başlanan kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs ve 18 Mayıs'ta kademeli olarak kaldırılmıştı.

Ülkede son bir günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise bir günde 2 kişi artarak 68'e ulaştı. Bir ay önce ise yoğun bakımdakilerin sayısı 47'ydi.

İtalya'daki Covid-19 verilerini yayımlayan Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün raporuna göre de hastalığın en sık görüldüğü yaş, geçen aylardan 60'lardayken son bir haftada 30'a düştü.

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Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerine göre İtalya'da son 14 günde vaka sayısı 100 binde 10,7 olarak belirlendi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1204 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1204 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 112 bin 304'e, vaka sayısı da 45 bin 323 artarak 3 milyon 501 bin 975'e yükseldi.

Bir önceki 24 saatte ülkede 19 bin 173 vaka tespit edilmişti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 461 bin 656 vaka ve 55 bin 810 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

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Ülke genelinde virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 653 bin 407 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka ve ölüm görülen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'da yapılan bir anket çalışmasına göre ise Brezilyalıların neredeyse yarısı, ülke lideri Jair Bolsonaro'yu salgından dolayı ülkede gerçekleşen 100 binden fazla ölümden sorumlu tutmuyor.

Hindistan

Virüs saptanan 15 milyon 527 bin 422 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 550 bin 365 aktif vaka bulunuyor.

Son 24 saat içerisinde en çok vakanın görüldüğü ülke Hindistan. Ülkede 69 bin 652 yeni vaka tespit edildi, 977 kişi ise yaşamını yitirdi. Günlük vaka artışında Hindistan'ı Amerika kıtası ülkeleri Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Peru ve Arjantin izliyor.

Avrupa'da ise son 24 saat içerisinde İspanya, Rusya, Fransa, Ukrayna, Almanya, Romanya ve Türkiye vaka artışının en çok yaşandığı ülkeler konumunda.

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Fransa

Fransa'da son 24 saat içerisinde toplam vaka sayısı 3 bin 680 artışla 211 bin 225'e yükseldi. Toplamda 30 bin 334 kişinin öldüğü ülkede son 24 saat içerisinde ise 16 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede ortak çalışma alanlarında maskelerin zorunlu hale getirilmesi de gündemde.

Almanya

Almanya'da son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 10 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle ülkede salgın sebebiyle ölenlerin sayısı toplam 9 bin 253 kişiye yükseldi. Vaka sayısı ise bin 707 artışla 228 bin 621 oldu.

Almanya'da sağlık bakanı, "parti tatillerini" eleştirdi. Partilerin gerçekleştirdiği tatil bölgelerini, Mallorca dahil olmak üzere İspanya'nın tamamını risk bölgesi olarak ilan etme kararını savundu.

Almanya, Hırvatistan'ın iki bölgesini (Split-Dalmaçya ile Sibenik-Knin) ve Romanya'nın Valcea bölgesini Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesine aldı.

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İngiltere

İngiltere son günlerde vakalarda artış yaşanan Hırvatistan ve Avusturya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı, Portekiz'i ise listeye aldı.

Birleşik Krallık'ta toplam vaka sayısı 812 artışla 321 bin 102 olurken, son 24 saatte de toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 41 bin 397 oldu.

Türkiye

Türkiye'de ise haziran ayından bu yana 24 saatlik vaka artışı en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün 1412 yeni vaka tespit edilirken, 19 hasta ise hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" dedi.

Dün Twitter paylaşımında il sağlık müdürleriyle 4 saat süren bir toplantı yaptığını söyleyen Koca, "Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri, tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" açıklamasında bulundu.

ABD

ABD'de son 24 saat içerisinde 46 bin 259 yeni vaka tespit edildi, bin 393 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 22 milyon 492 bin 312 olurken, toplam ölü sayısı ise 172 bin 33'e yükseldi.

Ülkede salgının en yoğun yaşandığı Kaliforniya eyaletinde toplam vaka sayısı 653 bin 401 olarak kayıtlara geçti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, NBA oyuncuları ve personeli üzerinde yapılan bir denemenin ardından, COVID-19'u tespit etmek için Yale Halk Sağlığı Okulu'nun tükürük testine acil kullanım izni verdi.

Nebraska'da yüz yüze eğitimler, bir okul personelinin testinin pozitif çıkmasından sonra iptal edildi.

ABD istihbaratı, Çin yönetiminin Kovid-19 salgını konusunda dünyayı uyarmakta gecikmesinin sebebinin, "yerel yöneticilerin, salgını merkezi yönetimden saklamaya çalışması olabileceğini" öne sürdü.

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Diğer ülkelerde öne çıkan bazı gelişmeler de şöyle:

İrlanda'nın Turizm Birliği Başkanı ve eski Ryanair Operasyon Direktörü Michael Cawley, hükümetin zorunlu olmayan yurtdışı seyahatlerinden kaçınmaya yönelik tavsiyelerine rağmen İtalya'ya tatile gitmesi sonrasında istifa etti.

Zambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Inonge Wina'da Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Mısır yönetimi, ülke dışından gelenlere test zorunluluğu getirdi. Ülkede cuma namazlarının Vakıflar Bakanlığının belirleyeceği şartlarda gelecek haftadan itibaren tekrar kılınmasına karar verildi.

Salgından erken bir zafer elde eden Yeni Zelanda'da sağlık yetkilileri 13 yeni vakanın ortaya çıkması sebebiyle eylül ayında yapılması planlanan genel seçimlerin salgını daha da büyütmesinden endişe ediyor.

Suudi Arabistan'da okulların 30 Ağustos'ta açılacağı açıklandı. Ancak ilk 7 haftada uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Meksika'da Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada Ağustos ayında 52 bin 455 yeni istihdamın yaratıldığını duyurdu. Obrador bu durumun 1 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığı ülkesi için bir toparlanma emaresi olarak yorumladı.