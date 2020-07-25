ABD - Çin gerilimi: ABD'de bir Singapur vatandaşı Çin için casusluk yaptığını itiraf etti

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ABD'de bir Singapur vatandaşı, Çin'in casusu olarak çalıştığını itiraf etti.

Amerikalı yetkililer Singapur vatandaşı Jun Wei Yeo'yu, ABD'deki siyasi danışmanlık faaliyetlerini Çin istihbaratına bilgi toplama amacıyla kullanmakla suçluyordu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dickson Yeo olarak da bilinen Jun Wei Yeo, Cuma günü federal mahkemedeki ifadesinde suçunu kabul edip 2015-2019 yılları arasında Çin hükümeti için yasa dışı casusluk faaliyetleri yaptığını söyledi.

Yeo, ülkedeki siyasi danışmanlık faaliyetlerini, kamuoyuna açık olmayan bilgiler toplayıp Çin istihbaratına iletmekle suçlanıyordu.

Yeo ifadesinde, üst düzey Amerikan güvenlik yetkilileriyle iletişime geçip sahte müşteriler için raporlar yazdırdığını söyledi.

Yeo, 2019'da ABD'ye uçtuğunda tutuklanmıştı.

Çinli kadın araştırmacı da gözaltında

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Çin'in Houstan'daki konsolosluk binası

Diğer yandan, Çin ordusuyla bağlantılarını saklamakla suçlanan Çinli bir kadın araştırma görevlisi de California'da gözaltına alındı.

Amerikalı yetkililer, 37 yaşındaki Juan Tang'ın, geçen hafta vizede sahtecilik yapmakla suçladığı dört Çin vatandaşından biri olduğunu söyledi. Araştırmacı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla ilişkileri olduğu iddiası hakkında yalan söylemekle suçlandı.

ABD, Çin'in San Fransisco konsolosluğunu Tang'ı saklamakla suçluyordu.

Tang'ın nasıl gözaltına alındığıyla ilgili henüz ayrıntı paylaşılmadı.

FBI ajanları, Juan Tang'ın askeri üniformalı fotoğraflarını buldu. AP haber ajansına göre yetkililer Tang'ın askeri bağlantılarıyla ilgili makaleleri de inceledi.

California Davis Üniversitesi, Tang'ın Radyasyon Onkoloji Fakültesi'nde misafir araştırma görevlisi olarak çalıştığı işinden Haziran ayında ayrıldığını söyledi.

Konsolosluk için tanınan süre sona erdi

Washington ile Pekin arasındaki gerilim konsoloslukların kapatılması talimatıyla tırmandı.

Çin, ABD'nin Çengdu'daki başkonsolosluğunun kapatılması kararı almıştı. Pekin'in bu kararı, ABD'nin de Houstan'daki Çin başkonsolosluğunun kapatılması çağrısı üzerine geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Houston'daki Çin başkonsolosluğunun kapatılması kararının gerekçesinin de Pekin'in 'fikri mülkiyet hırsızlığı yapması' olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin kararının 'Çin karşıtı yalanlara' dayandığını ifade etti.

Houston'daki Çinli diplomatlara verilen 72 saatlik süre Cuma günü yerel saatle 16.00'da doldu. ABD yetkilileri olduğu belirtilen bazı kişiler konsolosluk binasına zorla girmek isterken görüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik üniformalı yetkililer ise girişte güvenlik çemberi oluşturup yetkililerin girişine engel oldu.

Çin ile ABD arasındaki gerilimler

ABD'li yetkililer, Covid-19 salgınının yayılmasından Çin'i sorumlu tutuyor. ABD Başkanı Trump, ABD istihbaratı yetkililerinin koronavirüsün 'insan yapımı veya genetiği değiştirilmiş bir virüs olmadığını' söylemesine rağmen, virüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiğini iddia ediyor.

ABD ile Çin arasında 2018'den bu yana süren gümrük vergisi tartışması da var.

Trump, Çin'i adil olmayan ticari yöntemler izlemekle, fikri mülkiyet hırsızlığı yapmakla suçluyor. Pekin'de ise ABD'nin Çin'in küresel ekonomik güç olmasını engellemeye çalıştığı düşüncesi hakim.

ABD ayrıca Çinli siyasetçilere Uygur Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uyguladı.