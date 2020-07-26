ABD'li sunucu Regis Philbin 88 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Regis Philbin

ABD'de yıllarca talk show programları yapan ünlü sunucu Philbin, 1950'lerde başladığı kariyerine 2011'de emekliye ayrılarak son vermişti. Philbin, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının Amerikan versiyonunun da sunucusuydu.

Televizyon programlarındaki kariyerine 1950'lerin ortasında "Live! with Regis" (Regis ile canlı) programıyla başlamış, ulusal kanalda yayımlanan talk show programını önce Kathie Lee Gifford, ardından Kelly Ripa ile birlikte sunmuştu.

25 yıl boyunca programın sunuculuğunu yaptıktan sonra 2011'de emekli olacağını açıklamış ve programdan ayrılmıştı.

Philbin, birçok ülkede uyarlamaları yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programının da ABD'deki sunucusuydu.

Ailesinin People dergisine yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sıcaklığı, efsanevi espiri anlayışı ve her günü hakkında konuşulacak bir duruma çevirebilen eşsiz yeteneği için müteşekkiriz. Hayranlarına ve sevenlerine 60 yıllık kariyeri boyunca verdikleri destek için teşekkür ederiz ve kaybından dolayı yasımızı yaşarken mahremiyetimize saygı duyulmasını rica ediyoruz."

People dergisine göre Philbin, cuma günü "doğal sebeplerden" dolayı hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Philbin'in "en harika insanlardan biri olduğunu" söyleyerek sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi:

Twitter paylaşımını geçin, 1 One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Kariyeri boyunca birçok ödül alan Regis Philbin, 3 kez Daytime Emmy ödülü aldı ve Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda (Walk of Fame) 2003'te bir yıldız da aldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Regis Philbin, 2001 yılında programı Kelly Ripa ile birlikte sunmaya başladı

New York City'de doğan Philbin, America's Got Talent (Yetenek Sizsiniz benzeri yarışma programı) yarışmasının da ilk sunucularındandı.