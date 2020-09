Olivia de Havilland: Oscar ödüllü en yaşlı aktris 104 yaşında öldü

Olivia de Havilland özellikle 1939 yapımı "Gone with the Wind" (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolüyle biliniyordu ve bu filmde yardımcı kadın oyuncu olarak Melanie Hamilton'ı canlandırmıştı.

Havilland'a En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran filmler, 1946 yapımı "To Each His Own" ve 1949 yapımı "The Heiress"tı.