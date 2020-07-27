Irak'ta koronavirüs salgını: 'Annemi kendi ellerimle öldürdüm'

Annesi, babası, erkek ve kız kardeşleri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastane çalışanı ise hastanede, "Onları ben öldürdüm" diye feryat ediyor.