Irak'ta koronavirüs salgını: 'Annemi kendi ellerimle öldürdüm'
Irak'ta koronavirüs salgını: 'Annemi kendi ellerimle öldürdüm'
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Irak'ta çölün ortasında bir mezarlık…
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 3 binden fazla kişi buraya gömülü.
Hasta yakınları yoğun bakım ünitelerinde temel bakıma yardımcı olurken, IŞİD'e karşı savaşmak için kurulan Şii milis örgüt Haşdi Şabi ise mezarlıkta koronavirüsten hayatını kaybedenleri gömüyor.
Görünmez düşmana karşı silahlarını maske ve dezenfektanla teğiş tokuş etmişler.
Annesi, babası, erkek ve kız kardeşleri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastane çalışanı ise hastanede, "Onları ben öldürdüm" diye feryat ediyor.