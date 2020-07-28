Emmy Ödülleri aday listesi açıklandı: Cate Blanchett ilk defa aday, Watchmen de en çok aday gösterilen yapım oldu

Fotoğraf altı yazısı, Cate Blanchett Mrs America dizisindeki rolüyle ilk defa Emmy'ye aday gösterildi.

Bu yıl 72'ncisi düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin adayları resmi olarak açıklandı.

HBO'nun süper kahraman dizisi Watchmen 26 dalda aday olurken, bu senenin en çok ödüle aday gösterilen yapımı oldu.

Regina King'in rol aldığı dizinin ikinci sezon çekimlerinin iptal edilmesi gündemdeydi. Buna rağmen dizi, Emmy'de en çok ilgi gören dizilerden oldu.

Komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 dalda, Ozark ve Succession da 18'er dalda aday gösterildi.

Netflix'in 160 yapımı aday gösterildi. Netflix adalık konusunda ikinci defa rakibi HBO'yu geride bırakmış oldu. HBO yapımlarından bu yıl 107'si aday gösterildi.

Apple TV'nin ilk orijinal yapımı The Morning Show da önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar aldı.

Jennifer Aniston, Steve Carrell, Mark Duplass ve Billy Crudup listede yer alırken dizinin yapımcılığını da üstlenen Reese Witherspoon ise hiçbir dalda aday gösterilmedi.

Cate Blanchett da Mrs America dizisindeki rolüyle ilk defa Emmy'ye aday gösterildi.

Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları arasında Killing Eve'de rol alan Jodie Comer ve The Crown'ın baş rol oyuncusu Olivia Colman da var.

Fleabag'in yaratıcısı Phoebe Waller Bridge, Saturday Night Live komedi programındaki konuk oyunculuğuyla aday gösterildi.

Emmy Ödülleri'nin kazananları 20 Eylül'de Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda ABD kanalında yayınlanacak törenle açıklanacak.

Kaynak, HBO Fotoğraf altı yazısı, Watchmen, Regina King

Aday listesi şöyle:

En iyi komedi

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

What We Do in the Shadows

En iyi drama

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

En iyi mini dizi

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

En iyi erkek koyuncu (Komedi)

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Eugene Levy, Schitt's Creek

Ramy Youssef, Ramy

En iyi kadın oyuncu (Komedi)

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Dead to Me

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi)

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

William Jackson Harper, The Good Place

Alan Arkin, The Kominsky Method

Sterling K. Brown, The Marvelous Mrs. Maisel

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Mahershala Ali, Ramy

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Dan Levy, Schitt's Creek

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi)

Betty Gilpin, GLOW

D'Arcy Carden, The Good Place

Yvonne Orji, Insecure

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Annie Murphy, Schitt's Creek

En iyi erkek oyuncu (Drama)

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Kaynak, Parisa Taghizadeh/BBCAmerica Fotoğraf altı yazısı, Jodie Comer

En iyi kadın oyuncu (Drama)

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Killing Eve

Zendaya, Euphoria

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Bradley Whitford, The Handmaid's Tale

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Nicholas Braun, Succession

Kieran Culkin, Succession

Matthew Macfadyen, Succession

Jeffrey Wright, Westworld

Kaynak, Netflix Fotoğraf altı yazısı, Olivia Colman

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)

Laura Dern, Big Little Lies

Meryl Streep, Big Little Lies

Helena Bonham Carter, The Crown

Samira Wiley, The Handmaid's Tale

Fiona Shaw , Killing Eve

Julia Garner, Ozark

Sarah Snook, Succession

Thandie Newton, Westworld

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film)

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

En iyi kadın oyuncu (Midi dizi veya film)

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eugene Levy ve Catherine O'Hara

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film)

Dylan McDermott, Hollywood

Jim Parsons, Hollywood

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Jovan Adepo, Watchmen

Louis Gossett Jr, Watchmen

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film)

Holland Taylor, Hollywood

Uzo Aduba, Mrs. America

Margo Martindale, Mrs. America

Tracey Ullman, Mrs. America

Toni Collette, Unbelievable

Jean Smart, Watchmen

En iyi reality yarışma programı

The Masked Singer

Nailed It

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

En iyi talk şov serisi

Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

Late Show with Stephen Colbert

En iyi skeç serisi

A Black Lady Sketch Show

Drunk History

Saturday Night Live

En iyi televizyon filmi

American Son

Bad Education

Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

En iyi komedi dizisi yazarı

Michael Schur, The Good Place

Tony McNamara, The Great

Sam Johnson, What We Do In The Shadows

Chris Marcil, What We Do In The Shadows

Paul Simms, What We Do In The Shadows

Stefani Robinson, What We Do In The Shadows

En iyi drama dizisi yazarı

Thomas Schnauz, Better Call Saul

Thomas Schnauz,

Gordon Smith, Better Call Saul

Peter Morgan, The Crown

Chris Mundy, Ozark

John Shiban, Ozark

Miki Johnso, Ozark

Jesse Armstrong, Succession

En iyi mini dizi, film ya da drama yazarı

Tanya Barfield, Mrs. America

Sally Rooney, Normal People

Alice Birch, Normal People

Susannah Grant, Unbelievable

Michael Chabon, Unbelievable

Ayelet Waldman, Unbelievable

Anna Winger, Unorthodox

Damon Lindelof, Watchmen

Cord Jefferson, Watchmen

En iyi komedi dizisi yönetmeni

Matt Shakman, The Great

Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel

Daniel Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel

Gail Mancuso, Modern Family • Finale Part 2

Ramy Youssef, Ramy

Andrew Cividino, Schitt's Creek

Daniel Levy, Schitt's Creek

James Burrows, Will & Grace

En iyi drama yönetmeni

Benjamin Caron, The Crown

Jessica Hobbs, The Crown

Lesli Linka Glatter, Homeland

Mimi Leder, The Morning Show Mimi Leder,

Alik Sakharov, Ozark

Ben Semanoff, Ozark

Andrij Parekh, Succession

Mark Mylod, Succession

En iyi mini dizi yönetmeni