Emmy Ödülleri aday listesi açıklandı: Cate Blanchett ilk defa aday, Watchmen de en çok aday gösterilen yapım oldu
Bu yıl 72'ncisi düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin adayları resmi olarak açıklandı.
HBO'nun süper kahraman dizisi Watchmen 26 dalda aday olurken, bu senenin en çok ödüle aday gösterilen yapımı oldu.
Regina King'in rol aldığı dizinin ikinci sezon çekimlerinin iptal edilmesi gündemdeydi. Buna rağmen dizi, Emmy'de en çok ilgi gören dizilerden oldu.
Komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 dalda, Ozark ve Succession da 18'er dalda aday gösterildi.
Netflix'in 160 yapımı aday gösterildi. Netflix adalık konusunda ikinci defa rakibi HBO'yu geride bırakmış oldu. HBO yapımlarından bu yıl 107'si aday gösterildi.
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Apple TV'nin ilk orijinal yapımı The Morning Show da önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar aldı.
Jennifer Aniston, Steve Carrell, Mark Duplass ve Billy Crudup listede yer alırken dizinin yapımcılığını da üstlenen Reese Witherspoon ise hiçbir dalda aday gösterilmedi.
Cate Blanchett da Mrs America dizisindeki rolüyle ilk defa Emmy'ye aday gösterildi.
Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları arasında Killing Eve'de rol alan Jodie Comer ve The Crown'ın baş rol oyuncusu Olivia Colman da var.
Fleabag'in yaratıcısı Phoebe Waller Bridge, Saturday Night Live komedi programındaki konuk oyunculuğuyla aday gösterildi.
Emmy Ödülleri'nin kazananları 20 Eylül'de Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda ABD kanalında yayınlanacak törenle açıklanacak.
Aday listesi şöyle:
En iyi komedi
- Curb Your Enthusiasm
- Dead to Me
- The Good Place
- Insecure
- The Kominsky Method
- The Marvelous Mrs. Maisel
- Schitt's Creek
- What We Do in the Shadows
En iyi drama
- Better Call Saul
- The Crown
- The Handmaid's Tale
- Killing Eve
- The Mandalorian
- Ozark
- Stranger Things
- Succession
En iyi mini dizi
- Little Fires Everywhere
- Mrs. America
- Unbelievable
- Unorthodox
- Watchmen
En iyi erkek koyuncu (Komedi)
- Anthony Anderson, Black-ish
- Don Cheadle, Black Monday
- Ted Danson, The Good Place
- Michael Douglas, The Kominsky Method
- Eugene Levy, Schitt's Creek
- Ramy Youssef, Ramy
En iyi kadın oyuncu (Komedi)
- Christina Applegate, Dead to Me
- Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
- Linda Cardellini, Dead to Me
- Catherine O'Hara, Schitt's Creek
- Issa Rae, Insecure
- Tracee Ellis Ross, Black-ish
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi)
- Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine
- William Jackson Harper, The Good Place
- Alan Arkin, The Kominsky Method
- Sterling K. Brown, The Marvelous Mrs. Maisel
- Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
- Mahershala Ali, Ramy
- Kenan Thompson, Saturday Night Live
- Dan Levy, Schitt's Creek
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi)
- Betty Gilpin, GLOW
- D'Arcy Carden, The Good Place
- Yvonne Orji, Insecure
- Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
- Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel
- Kate McKinnon, Saturday Night Live
- Cecily Strong, Saturday Night Live
- Annie Murphy, Schitt's Creek
En iyi erkek oyuncu (Drama)
- Jason Bateman, Ozark
- Sterling K. Brown, This Is Us
- Steve Carell, The Morning Show
- Brian Cox, Succession
- Billy Porter, Pose
- Jeremy Strong, Succession
En iyi kadın oyuncu (Drama)
- Jennifer Aniston, The Morning Show
- Olivia Colman, The Crown
- Jodie Comer, Killing Eve
- Laura Linney, Ozark
- Sandra Oh, Killing Eve
- Zendaya, Euphoria
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)
- Giancarlo Esposito, Better Call Saul
- Bradley Whitford, The Handmaid's Tale
- Billy Crudup, The Morning Show
- Mark Duplass, The Morning Show
- Nicholas Braun, Succession
- Kieran Culkin, Succession
- Matthew Macfadyen, Succession
- Jeffrey Wright, Westworld
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)
- Laura Dern, Big Little Lies
- Meryl Streep, Big Little Lies
- Helena Bonham Carter, The Crown
- Samira Wiley, The Handmaid's Tale
- Fiona Shaw , Killing Eve
- Julia Garner, Ozark
- Sarah Snook, Succession
- Thandie Newton, Westworld
En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film)
- Jeremy Irons, Watchmen
- Hugh Jackman, Bad Education
- Paul Mescal, Normal People
- Jeremy Pope, Hollywood
- Mark Ruffalo, I Know This Much Is True
En iyi kadın oyuncu (Midi dizi veya film)
- Cate Blanchett, Mrs. America
- Shira Haas, Unorthodox
- Regina King, Watchmen
- Octavia Spencer, Self Made
- Kerry Washington, Little Fires Everywhere
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film)
- Dylan McDermott, Hollywood
- Jim Parsons, Hollywood
- Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend
- Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen
- Jovan Adepo, Watchmen
- Louis Gossett Jr, Watchmen
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film)
- Holland Taylor, Hollywood
- Uzo Aduba, Mrs. America
- Margo Martindale, Mrs. America
- Tracey Ullman, Mrs. America
- Toni Collette, Unbelievable
- Jean Smart, Watchmen
En iyi reality yarışma programı
- The Masked Singer
- Nailed It
- RuPaul's Drag Race
- Top Chef
- The Voice
En iyi talk şov serisi
- Daily Show with Trevor Noah
- Full Frontal with Samantha Bee
- Jimmy Kimmel Live
- Last Week Tonight with John Oliver
- Late Show with Stephen Colbert
En iyi skeç serisi
- A Black Lady Sketch Show
- Drunk History
- Saturday Night Live
En iyi televizyon filmi
- American Son
- Bad Education
- Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones
- El Camino: A Breaking Bad Movie
- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend
En iyi komedi dizisi yazarı
- Michael Schur, The Good Place
- Tony McNamara, The Great
- Sam Johnson, What We Do In The Shadows
- Chris Marcil, What We Do In The Shadows
- Paul Simms, What We Do In The Shadows
- Stefani Robinson, What We Do In The Shadows
En iyi drama dizisi yazarı
- Thomas Schnauz, Better Call Saul
- Thomas Schnauz,
- Gordon Smith, Better Call Saul
- Peter Morgan, The Crown
- Chris Mundy, Ozark
- John Shiban, Ozark
- Miki Johnso, Ozark
- Jesse Armstrong, Succession
En iyi mini dizi, film ya da drama yazarı
- Tanya Barfield, Mrs. America
- Sally Rooney, Normal People
- Alice Birch, Normal People
- Susannah Grant, Unbelievable
- Michael Chabon, Unbelievable
- Ayelet Waldman, Unbelievable
- Anna Winger, Unorthodox
- Damon Lindelof, Watchmen
- Cord Jefferson, Watchmen
En iyi komedi dizisi yönetmeni
- Matt Shakman, The Great
- Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel
- Daniel Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel
- Gail Mancuso, Modern Family • Finale Part 2
- Ramy Youssef, Ramy
- Andrew Cividino, Schitt's Creek
- Daniel Levy, Schitt's Creek
- James Burrows, Will & Grace
En iyi drama yönetmeni
- Benjamin Caron, The Crown
- Jessica Hobbs, The Crown
- Lesli Linka Glatter, Homeland
- Mimi Leder, The Morning Show Mimi Leder,
- Alik Sakharov, Ozark
- Ben Semanoff, Ozark
- Andrij Parekh, Succession
- Mark Mylod, Succession
En iyi mini dizi yönetmeni
- Lynn Shelton, Little Fires Everywhere
- Lenny Abrahamson, Normal People
- Maria Schrader, Unorthodox
- Nicole Kassell, Watchmen
- Steph Green, Watchmen
- Stephen Williams, Watchmen