Pakistan: Dine hakaretten yargılanan zanlı, mahkeme salonunda öldürüldü

Fotoğraf altı yazısı, Zanlının adının Khalid olduğu ve mahkemeye neden silah getirdiğinin bilinmediği belirtildi. m

Pakistan'ın Peşaver kentinde, dine hakaret suçundan yargılanan bir kişi, duruşma salonunda vurularak öldürüldü.

Zanlının, kendini peygamber ilan ettiği suçlamalarından yargılandığı belirtildi.

Pakistan'da dine hakaret suçuna ölüm cezası verilebiliyor. Henüz bu suçtan kimse infaz edilmedi ancak suçlamalar, sıklıkla saldırılara neden olabiliyor.

Saldırı kurbanı Tahir Ahmad Naseem, 2018'de bir genç tarafından dine hakaretle suçlanmıştı.

Naseem, sabah yapılan duruşma sırasında öldürüldü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Naseem'in mahkeme sıraları üzerindeki cansız bedeni görülüyor.

Saldırgan olay yerinde tutuklandı. Bir başka videoda da kelepçelenen saldırganın, bağırarak öldürdüğü adamın "İslam'ın düşmanı" olduğunu söylediği görülüyor.

Naseem ilk olarak, Peşaverli medrese öğrencisi Awais Malik tarafından suçlanmıştı. Naseem ABD'de yaşarken, internet üzerinden Malik ile görüşmeye başlamışlardı.

Malik BBC'ye yaptığı açıklamada, daha sonra Naseem ile Peşaver'deki bir alışveriş merkezinde buluşup, din hakkındaki görüşlerini tartıştıklarını ve daha sonra polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Malik, duruşma sırasında mahkemede olmadığını ve Naseem'in vurulduğundan haberi olmadığını söyledi. Zanlının adının Khalid olduğu ve neden mahkeme binasına silah getirdiğinin bilinmediği açıklandı.

Naseem, Pakistan'da baskı gören Ahmedi tarikatının üyesi olarak doğdu. Ancak daha sonra bu tarikatı terk etip, kendisini peygamber ilan ettiği belirtildi.