Richard Moore: İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi, MI6'in başına getirildi

Kaynak, FOREIGN OFFICE

Bir dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi görevini yürüten Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirildi.

Halen Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi Direktörlük görevini yürüten Moore, Türkiye'de görev yaptığı dönemde özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve Beşiktaş taraftarlığıyla büyük ilgi görmüştü.

Moore'un MI6 başkanlığı görevine sonbaharda başlaması bekleniyor.

Moore, yaklaşık altı yıldır MI6 başkanlığını yürüten Sir Alex Younger'ın yerini alacak.

Younger halefinin "mükemmel bir seçim olduğunu" söyledi ve "sakin, angaje, düşünceli ve cesur" sözleriyle övdü.

MI6 İngiltere'nin dış istihbarat servisi ve İngiltere dışında istihbarat toplamaktan sorumlu.

Kuruluş ana amaçlarını, terörü durdurmak, düşman devletlerin faaliyetlerini aksatmak ve İngiltere'ye bir siber avantaj sağlamak diye tanımlıyor.

Libya doğumlu

İç güvenlikten sorumlu istihbarat servisi MI5 ise İngiltere'yi, vatandaşlarını, ülkedeki ve ülke dışındaki çıkarlarını, ulusal güvenliğe yönelik tehditlere karşı korumaktan sorumlu.

Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.

Akıcı Türkçe kounuşan Moore kariyeri boyunca, Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yaptı.

Moore yaptığı açıklamada yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Moore'un yeni görevi İngiliz basınında

Türkiye'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 başkanı olarak atanması İngiliz basınında geniş yer buldu.

Guardian: "Hükümet kaynakları, Moore'un 'içeriden birinin empatisini, ama dışarıdan birinin de perspektifini getireceğine inanıyor (...) Yeni istihbarat şefi, MI6'in odağını yeniden Çin ve Rusya gibi düşman devletlere yöneltme baskısı altında olduğu bir dönemde göreve geldi."

The Daily Telegraph: "Akıcı Türkçe konuşan Moore sıklıkla Türkçe Twitter paylaşımları yapıyor ve sosyal medya platformlarını sık kullanıyor. Son yıllarda istihbarat servisleri halka açık profillerini artırmak istiyordu (...) Moore'un göreve geldikten sonra halka açık sosyal medya profilini devam ettirmesi pek mümkün görünmüyor (...) Maggie ile evli olan Moore'un iki çocuğu var. Moore'un ilgi alanları arasında golf, hiking, scuba-dalışı, Türk halıları ve porseleni ve tarihi alanları gezmek var."

Financial Times: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı darbe girişiminin başladığı Temmuz 2016 gecesi tanklar sokaklara indiğinde Moore İstanbul'daydı. Moore, Türkiye'de darbe girişiminde bulunanlara karşı İngiltere'nin erken ve güçlü bir duruş sergilemesinin savunucularından oldu. Diğer Batılı ülkelerin şiddetli ayaklanmaları kınamakta yavaş kaldığı bir dönemde, Britanya'nın seçilmiş hükümete desteği, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirdi. Bu da, iki ülke arasında yakın ticaret ve terörle mücadele işbirliğini ve iki ülke arasında Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına duyulan hevesi besledi.