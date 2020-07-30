2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 3 Kasım'daki seçimlerin ertelenmesini istedi, önde gelen Cumhuriyetçiler karşı çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak olan seçimlerin 'hatalı ve hileli olacağı' gerekçesiyle ertelenmesi önerisini önde gelen Cumhuriyetçi siyasetçiler reddetti.

Senato'nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnel ve Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy seçimlerin ertelenmesi fikrine karşı çıktı.

Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını savundu.

Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin???" ifadelerini kullandı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Kongre kararı gerekiyor

Trump'ın seçimleri erteleme yetkisi yok, her türlü erteleme kararının Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Kongre'de çoğunluk Senato'da Cumhuriyetçilerde. Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlarda. Bu nedenle Trump istese de mevcut şartlarda ABD'de seçimlerin ertelenmesi mümkün görünmüyor.

ABD'de birçok eyalet koronavirüs salgını nedeniyle postayla oy kullanılmasını kolaylaştırmak istiyor.

Bu ay başında altı eyalet (California, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon ve Washington), tüm oyların postayla kullanılmasını planladıklarını açıklamıştı.

Ülkede 50 eyaletin yarına yakını hali hazırda postayla oy kullanılmasına izin veriyor.

Trump ise uzun süredir seçimlerde postayla oy kullanılmasına karşı çıkıyor ve bunun hile ihtimalini artıracağını söylüyor. Ancak bu iddiasını kanıtlayabilmiş değil.

ABD'de 3 Kasım'da hem başkanlık hem de Kongre ara seçimleri yapılacak.

Kongre ara seçimlerinde 450 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun üçte biri için sandık başına gidilecek.

Nasıl tepkiler geldi?

Cumhuriyetçi Senatör McConnell ve Temsilciler Meclisi üyesi McCarthy, ABD başkanlık seçimlerinin daha önce hiç ertelenmediğini söyleyerek Trump'ın fikrine karşı çıktı.

Trump'ın müttefiki Senatör Lindsay Graham da seçimlerin ertelenmesinin 'iyi bir fikir olmadığını' söyledi.

ABD Federal Seçim Komisyonu (FEC) Başkanı Ellen Weintraub, Trump'ın seçim tarihini değiştirme yetkisi olmadığını söyledi ve "Ertelenmemeli" dedi. Weintraub, 'Bütün Amerikalıların istediği güvenli seçim ortamının sağlanabilmesi için eyaletlere daha çok fon ayrılması' çağrısı yaptı.

Demokratlar da Trump'ın seçimlerin ertelenmesi önerisine karşı çıktı. Temsilciler Meclisi'nin federal seçimlerin denetlenmesinden sorumlu komitesinin başkanı Zoe Lofgren tarihin Trump'a uyacak şekilde değiştirilemeyeceğini ve böyle bir teklifi değerlendirmeyeceklerini belirtti.