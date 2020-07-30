Fotoğraflarla: Hava sıcaklığının 51C dereceyi bulduğu Irak'ta serinleme yöntemleri

Orta Doğu genelinde sıcaklık giderek artıyor. Halk da serinlemek için farklı yöntemler arayışında.

Birçok kişi kapalı alanlardan çıkmadı, bazıları da Bağdat'ın merkezinde doğaçlama hazırlanan duşlarda serinledi.

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Elektrik kesintileri nedeniyle Bağdat'ta birçokları vantilatörlerin ve klimaların çalışabilmesi için jeneratörlere bağlı yaşıyor.

Ülkedeki durumu protesto edenler bu hafta başı da sokaklara döküldü.

Pazartesi günü çıkan olaylarda en az iki gösterici öldü. Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, güvenlik güçleri tarafından öldürülenlerin sayısının 20'den fazla olduğunu duyurdu.