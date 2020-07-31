Mavi Vatan doktrini nedir, Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de neden anlaşamıyor?

Türkiye ile Yunanistan Ege Denizi'nden sonra Doğu Akdeniz'de de karşılıklı hak iddialarında bulunuyor. Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Oruç Reis gemisinin Meis açıklarında sismik araştırma yapacağını açıklamasıyla iki ülke arasında gerginlik artmıştı. Sonrasında karşılıklı yapılan açıklamalar ile kriz yatışmıştı. Peki bu durum ne kadar sürdürülebilir? İki ülkenin birbiriyle çelişen hak iddiaları hangi tezlere dayanıyor?