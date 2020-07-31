Hindistan'da alkollü dezenfektan içen 10 kişi öldü

Hindistan'ın Andre Pradesh eyaletindeki bir köyde, içki satan dükkanların kapanmasının ardından, alkol bazlı dezenfektan içen en az 10 kişi öldü.

Hayatını kaybedenlerin alkol bağımlısı oldukları ve karışımı ölmelerinden 10 gün kadar önce içmeye başladıkları kaydedildi.

Kaushal "Ölümlere dezenfektanın mı yoksa başka bir zehirli maddenin mi yol açtığı araştırılıyor" dedi ve dezenfektanın örneklerinin kimyasal incelemeye yollandığını belirtti.