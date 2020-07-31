Belçika'da 'yasadışı helal kesim yapan' mezbahaya baskın: 40 kurbana el kondu

Kaynak, AFP (Arşiv) Fotoğraf altı yazısı, Belçika'da 2019 yılından bu yana, tüm mezbahalarda, uyuşturulmadan, hayvanlara acı çektirerek kesim yapılması tamamen yasaklandı.

Belçika'nın Anvers (Antwerpen) kentinde, Hayvan Refahı Yasası kapsamında yasaklanmasına rağmen, uyuşturmadan kurban kesilen yasa dışı bir mezbaha, polis tarafından basıldı.

Kesilen 40 kurban ile kesilmeyi bekleyen koyunlara el kondu.

Belçika'da 2019 yılından bu yana, tüm mezbahalarda, uyuşturulmadan, hayvanlara acı çektirerek kesim yapılması tamamen yasaklandı.

Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplulukları, uyuşturulmadan yapılan kesimin "helal olmadığı" gerekçesiyle, bu yasağa karşı çıkyor.

Ancak Belçika makamları, hayvan refahına ilişkin mevzuatı gerekçe göstererek, bu karardan geri adım atmadı.

Koronavirüs salgını nedeniye ülkelerine gidemeyen çok sayıda Müslüman göçmen, kurbanını Belçika'da kesmek zorunda kaldı.

Anvers kenti yakınlarındaki Lille kasabasında yaşayan Fas kökenli bir Müslüman göçmen, uyuşturulmadan kesim yasağını aşmak için, evinin arkasında bulunan kulubeyi, yasa dışı mezbahaya dönüştürdü.

HLN gazetesine göre, Bayramın ilk günü, yasa dışı mezbahada, uyuşturulmadan çok sayıda kurban kesildi. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, Cuma öğleden sonra polis, yasa dışı mezbahaya dönüştürülen kulübeye baskın yaptı.

Kurbanlıklara polis el koydu

Kaçak mezbahada, "İslami usüllere göre kesilmiş" 40 koyun bulundu.

Kesilen kurbanlar ile kesilmeyi bekleyen çok sayıda koyuna, polis tarafından el kondu. Polis sözcüsü, öğleden sonra yapılan baskından önce, çok sayıda kurbanın kesilerek, sahiplerine verildiğini söyledi.

Kurbanların, Anvers ve civarında yaşayan Fas kökenli göçmenlere ait olduğu belirtildi. Yasa dışı kesim yapılan yerin sahibi sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Belçika Federal Gıda Ajansı (FASFC) sözcüsü Helene Bonte, evde sadece kişisel ihtiyaç için kesime izin verildiğine işaret ederek, satış amaçlı toplu kurban kesiminin yasa dışı olduğunu ve ağır yaptırım gerektirdiğini söyledi.

FASFC, Belçika polisinden yasa dışı kurban kesimlerini önlemek için düzenli olarak devriye gezmesini istedi.

Belçika'nın Liege kentinde de, gaz kaçağı nedeniyle çağrılan itfaiye görevlileri, bir evin bodrum katında yasa dışı kurban kesimi yapılan bir kaçak mezbaha keşfetti.