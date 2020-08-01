Güney Kore'deki vaka sayılarının üçte biriyle ilişkilendirilen tarikatın lideri gözaltına alındı

200 binden fazla müridi olan tarikatın 89 yaşındaki lideri Lee Man-hee, İsa Peygamber'in pelerinini giydiğini ve kendisiyle birlikte 144 bin kişiyi cennete götüreceğini iddia ediyor.