ABD'li astronotlar SpaceX aracıyla dünyaya döndü

Kaynak, NASA Fotoğraf altı yazısı, Bob Behnken (solda) ve Doug Hurley (sağda) Mayıs sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

İkili Türkiye saatiyle 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yaptı.

Astronotların, başarılı bir şekilde dünyaya inebilmesi ABD'nin dokuz yıl aradan sonra yörüngeye astronot gönderip, güvenle geri getirebilecek kabiliyete sahip olması anlamına geliyor.

Ülke, 2011'de tüm uzay mekiklerini emekliye ayırarak, bu kabiliyetini kaybetmişti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve ticari ortağı SpaceX, iniş yerini Florida'nın doğu kıyılarına doğru kayan Isaias Kasırgası'ndan uzak bir noktada seçti.

Kaynak, NASA Fotoğraf altı yazısı, Dragon Endeavour, emekliye ayrılan uzay mekiklerinin ardından ilk insanlı Amerikan uzay aracı oldu

Onay verildiğinde, Hurley ve Behnken'i taşıyan kapsül itici motorlarını ateşledi.

Hızla alçalan kapsül, atmosferde alçalırken, kapsülün altındaki sıcaklıklar 2 bin dereceyi buldu.

Kapsül saatte yaklaşık 560 kilometre hızla alçalırken, 5500 metre yükseklikte ilk paraşüt sistemi açıldı, daha sonra kapsülü yavaşça suya indiren ikinci paraşüt sistemi 1800 metre irtifada devreye girdi.

Kaynak, NASA Fotoğraf altı yazısı, Nasa ve SpaceX, geçen yıl insansız araçlarla okyanusa iniş provaları yapmıştı.

ABD, son olarak 45 yıl önce astronotları ABD açıklarında suya indirmişti.

Twitter paylaşımını geçin, 2 "This flag has spent some time up here, on the order of 9 years... I'm very proud to return this flag home and see what's next for it on its journey to the Moon." - @Astro_Doug with the U.S. flag that will return home with the #LaunchAmerica crew & fly on the 1st #Artemis mission pic.twitter.com/aHYoE82c1N — NASA (@NASA) August 1, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Mayıs sonunda yollanmış ve yine SpaceX şirketinin yaptığı Falcon-9 roketiyle çıktıkları yolculuk, Amerikan uzay araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu.

Boeing de, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir "taksi hizmeti" başlatmayı umuyor.

Şirketin Starliner kapsülünde yaşanan yazılım sorunları nedeniyle, projede gecikmeler yaşandı.

Fotoğraf altı yazısı, Crew Dragon kapsülü

Endeavour kapsülü yeniden elden geçirilip, gelecek yıl yapılacak bir uçuşta kullanılacak.