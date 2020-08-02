TikTok: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 'Uygulama Çin Komünist Partisi'ne veri sızdırıyor, Trump birkaç gün içinde harekete geçecek' dedi

Amerikan teknoloji devi Microsoft, Çin şirketi ByteDance'e ait olan TikTok uygulamasını satın almakta kararlı olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise TikTok'un ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu ve Başkan Donald Trump'ın bu konuda birkaç gün içinde harekete geçeceğini söyledi.

Mike Pompeo, TikTok'un doğrudan Çin Komünist Partisi'ne veri sızdırdığını öne sürdü sürdü.

Donald Trump, TikTok'u ABD'de yasaklayacağını açıklamıştı.

TikTok'un dünyada yarım milyar kullanıcısı var. Bunların 80 milyonu ABD'de. Uygulama özellikle ergenler ve 20'li yaşlarının başındaki kişiler arasında çok popüler.

ByteDance şirketi ise Çin hükümeti tarafından kontrol edildiği ya da verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı suçlamalarını reddediyor.

Pompeo: Başkan Trump 'Yeter' dedi

Fox News kanalına konuşan Pompeo "yazılımın Çin Komünist Partisi ile bağlantılı oluşunun yarattığı kapsamlı bir dizi güvenlik riski göz önüne alınarak" gerekli adımların atılacağını söyledi.

ABD'de faaliyet gösteren ve Çin hükümetine bilgi aktarıyor olabilecek "sayısız" şirket bulunduğunu ileri süren Pompeo; bu verilerin, yüzden kimlik tespiti, adres, telefon numaraları ve iletişim bilgileri gibi şeyler olabileceğini kaydetti.

Pompeo, "Başkan Trump 'Yeter' dedi ve çaresine bakacağız" diye konuştu.

Trump Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada TikTok'u ABD'de yasaklayan bir kararname imzalamayı düşündüğünü söylemişti.

Kaynak, Getty Images

Kapatma mı, satın alma mı?

Amerikalı siyasetçiler, uygulamanın ByteDance şirketinin kullanıcı bilgilerini toplamasından ve bunu Çin hükümetiyle paylaşmasından endişe duyuyor.

ByteDance'in ABD'deki faaliyetlerini durdurmasını destekleyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Twitter mesajında "Doğru çözüm ne olabilir? Microsof gibi bir Amerikan şirketi TikTok'u devralır, rekabeti canlı tutar ve veriler Çin Komünist Partisi'nin eline düşmez" yazdı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre ByteDance, uygulamanın yasaklanmaması için ABD hükümetine büyük tavizler vermeye hazır. Bunların arasında üç yıl içinde ABD'de binlerce yeni istihdam yaratma da bulunuyor.

TikTok'un ABD koluna 15-30 milyar dolar arası bir değer biçiliyor.

Uygulamayı satın almak isteyen Microsoft, rakiplerine kıyasla LinkedIn dışında sosyal medyada güçlü bir varlık gösteremiyor.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine göre bazı ByteDance yöneticileri, Amerikan yönetiminin kapatma yönündeki açıklamalarının, Microsoft'un pazarlıklarda elini güçlendirmesi için yapılan bir hamle olduğuna inanıyor.

Konuyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulunan eski Facebook güvenlik yöneticisi Alex Stamos, "İki hafta öncesine kadar uygulamanın ABD'li bir şirkete satışı radikal bir çözüm olarak görülürdü. Böylesi bir adım bütün veri güvenliği endişelerini ortadan kaldırır. Görüşmeler bu noktaya gelmişken Beyaz Saray bunun önüne set çekerse, bunun bir ulusal güvenlik meselesi olmadığı belli olur" dedi.

YouTube paylaşımını geçin, 1 Video altyazısı: Uyarı: Üçüncü tarafların sağladığı içerikte reklam bulunabilir. YouTube paylaşımının sonu, 1

Konuyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulunan eski Facebook güvenlik yöneticisi Alex Stamos, "İki hafta öncesine kadar uygulamanın ABD'li bir şirkete satışı radikal bir çözüm olarak görülürdü. Böylesi bir adım bütün veri güvenliği endişelerini ortadan kaldırır. Görüşmeler bu noktaya gelmişken Beyaz Saray bunun önüne set çekerse, bunun bir ulusal güvenlik meselesi olmadığı belli olur" dedi.

ABD Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) da Trump'ın açıklamasını eleştirdi.

ACLU, "Milyonlarca Amerikalının iletişim kurmak için kullandığı bir uygulamayı yasaklamak, ifade özgürlüğüne bir tehdittir ve teknolojik açıdan da pratik değildir" dedi ve ekledi: