IŞİD Afganistan'da cezaevine saldırdı: 29 kişi öldü, 300'den fazla mahkum kaçtı

Afganistan'da Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) bir cezaevine düzenlediği saldırıda çıkan çatışmalarda aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu en az 29 kişi öldü.