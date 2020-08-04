Tayvan'da uçak yolculuğunu özleyenlere hizmet: 180 dolara Hello Kitty uçağıyla ülke turu

Tayvan'ın en büyük havayolu şirketlerinden Eva Air, koronavirüs salgınında uçmayı özleyenlere Hello Kitty uçağıyla üç saatlik ülke turu yaptıracak.

'Sahte uçuş' deneyimi

Şirketin internet sitesinde tur için "Uluslararası seyahat piyasası alt ayı aşkın bir süredir durmuş durumda. Vatandaşların yurt dışına gitme arzusu giderek büyüyor. Yolcularımızın bu arzusunu yerine getirmek için Eva Air, 8 Ağustos Babalar Günü'nde alternatif bir uçuş deneyimi yaşatmaya karar verdi" deniyor.