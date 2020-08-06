Hiroşima'nın atom bombasından sağ çıkan ağaçları

ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti.

Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü.