Hiroşima'nın atom bombasından sağ çıkan ağaçları

Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tam 75 yıl önce tanıştı.

ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti.

Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü.

O günlerde yaşamdan neredeyse tamamen ümidini kesen insanlara ise doğa umut verdi. Bombanın yaydığı radyasyonla kömüre dönen ağaçlar, tüm umutsuzluğa rağmen yeniden filiz verdi.

Şimdi o ağaçlar, felaketlerden etkilenen başka bölgelerde umutları yeşertiyor.

Hiroşima'nın Yeşil Mirası (Green Legacy Hiroshima) projesinin kurucu ortaklarından Tomoko Watanabe anlatıyor.