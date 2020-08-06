Hiroşima'nın atom bombasından sağ çıkan ağaçları
Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tam 75 yıl önce tanıştı.
ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti.
Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü.
O günlerde yaşamdan neredeyse tamamen ümidini kesen insanlara ise doğa umut verdi. Bombanın yaydığı radyasyonla kömüre dönen ağaçlar, tüm umutsuzluğa rağmen yeniden filiz verdi.
Şimdi o ağaçlar, felaketlerden etkilenen başka bölgelerde umutları yeşertiyor.
Hiroşima'nın Yeşil Mirası (Green Legacy Hiroshima) projesinin kurucu ortaklarından Tomoko Watanabe anlatıyor.