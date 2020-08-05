Beyrut'ta patlama: Fotoğraflarla Lübnan'ın başkentindeki kaos ve yıkım

Patlamanın olduğu bölge tamamen harabeye döndü

Kaynak, AFP

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Patlamanın olduğu bölge tamamen harabeye döndü

Lübnan'ın başkenti Beyrut, onlarca insanın hayatına kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve şehirdeki geniş bir alanda yıkıma yol açan korkunç patlamanın dehşetini yaşıyor.

Patlamanın yüzlerce kilometre ötedeki Kıbrıs'tan hissedildiğine dair haberler var.

Yetkililer patlamaya limanda 6 yıldır depolanan binlerce tonluk amonyum nitratın yol açtığını söylüyor.

Amonyum nitratı neyin tetiklediği henüz belli değil.

Kaynak, Reuters

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Patlamadan bütün şehir etkilendi

Kaynak, Reuters

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Patlama nedeniyle pek çok ev ve dükkan yıkıldı ya da hasar gördü

Kaynak, Reuters

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Bazı binalar kullanılamaz hale geldi

Kaynak, Reuters

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Patlama, Lübnan'ın ekonomik kriz ve koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi

Kaynak, Reuters

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Hastanelerin çok fazla sayıda olmaları nedeniyle yaralılara yetişmekte zorlandıkları belirtiliyor

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Beyrut'ta bir kişi yaralanmış bir kızı taşıyor

Kaynak, EPA

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Patlamanın ardındandan sokaklara kaos hakim oldu

Kaynak, Reuters

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Şehri duman kapladı

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