Beyrut'ta patlama: 'Savaşta 30 günde olan yıkımı bir patlamada yaşadık'

Beyrut Valiliği, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Kurtarma ekipleri kayıpları arıyor.

Bazı görgü tanıkları, kentte büyük yıkıma yol açan ve 240 km uzaklıktaki Kıbrıs'ta bile hissedilen patlama için "Atom bombası gibiydi" dedi.

Bir diğer görgü tanığı ise "2006'daki savaşta 30 günde yaşadığımız yıkımı bir patlamada yaşadık" diye konuştu.