Beyrut'ta patlama: 'Savaşta 30 günde olan yıkımı bir patlamada yaşadık'
Beyrut'ta patlama: 'Savaşta 30 günde olan yıkımı bir patlamada yaşadık'
Lübnan Kızılhacı başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 4 binden fazla.
Beyrut Valiliği, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Kurtarma ekipleri kayıpları arıyor.
Bazı görgü tanıkları, kentte büyük yıkıma yol açan ve 240 km uzaklıktaki Kıbrıs'ta bile hissedilen patlama için "Atom bombası gibiydi" dedi.
Bir diğer görgü tanığı ise "2006'daki savaşta 30 günde yaşadığımız yıkımı bir patlamada yaşadık" diye konuştu.
Beyrutlular görüntülerin ilk anda hafızalarında iç savaş yıllarını ve İsrail'in hava saldırılarını canlandırdığını söyledi.