Beyrut'taki patlama sırasında yaşanan bir doğumun hikayesi

Lübnan'ın başkentinde yaşanan patlama esnasında Emmanuelle ve Edmond Khnassier çifti, doğum heyecanı yaşıyorlardı. Patlama Emmanuelle henüz doğumhaneye alınmışken yaşandı.

O anlarda eşi Edmond ise doğumu kaydetme telaşını yaşıyordu.

Çocuk doktoru Marie Eid, patlama sonrası hemen yardım için St George hastanesine koştu. İlk müdahale ettiği vakalardan biri Emmanuelle ve Edmond çiftinin yeni doğan bebekleriydi.