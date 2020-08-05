Beyrut'taki patlama sırasında yaşanan bir doğumun hikayesi
Beyrut'taki patlama sırasında yaşanan bir doğumun hikayesi
Lübnan'ın başkentinde yaşanan patlama esnasında Emmanuelle ve Edmond Khnassier çifti, doğum heyecanı yaşıyorlardı. Patlama Emmanuelle henüz doğumhaneye alınmışken yaşandı.
O anlarda eşi Edmond ise doğumu kaydetme telaşını yaşıyordu.
Çocuk doktoru Marie Eid, patlama sonrası hemen yardım için St George hastanesine koştu. İlk müdahale ettiği vakalardan biri Emmanuelle ve Edmond çiftinin yeni doğan bebekleriydi.
Patlayan kuvözler nedeniyle bebeğe uygun bir yer bulmak güçtü. Patlamadan bir buçuk saat sonra dünyaya gelen George ve ailesi, ilk müdahalelerin ardından bir başka hastaneye sevkedildi.
Bebeğin ve annenin durumu çok iyi.
Doktor Marie Eid ve bebeğini yıkıntılar arasında kucağına alan baba Edmond Khnassier yaşadıklarını BBC'ye anlattı.