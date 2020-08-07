Hindistan'da uçak kazası: 191 kişiyi taşıyan uçak pistten çıktı, en az 17 kişi öldü
Hindistan'da 184'ü yolcu 191 kişiyi taşıyan bir Air India Express uçağı, dün akşam ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde pistten çıktı.
Kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer en az 89 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını, bunların 15'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Dubai'den yola çıkan Boeing 737 tipi uçak, Kozhikode Calicut Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.
Yerel saatle 19.00'da (TSİ 16.30) gerçekleşen olayda uçak iki parçaya ayrıldı.
Haberin sonu
BBC Hindistan Muhabiri Yogita Limaye, Hindistan Sivil Havacılık Kurumu'nun, uçağın bir tepede yer alan pistten çıktıktan sonra bir vadiye düştüğünü açıkladığını aktarıyor.
Uçağın inişi sırasında pist çevresinde yoğun yağış vardı.
Muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan, yıl boyunca en fazla yağış aldığı aylara girmiş durumda.
Eyalette Cuma günü yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 15 kişi hayatını yitirmiş, 50'den fazla kişi de kaybolmuştu.