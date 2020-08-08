Venezuela lideri Maduro'yu devirmeye çalışmakla suçlanan iki Amerikalı, 20 yıl hapse mahkum edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Venezüela ordsu, iki Amerikalının başarısız darbe girişimi sırasında yakalandığını duyurmuştu

Venezuela'da bir mahkeme, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu devirme girişiminde bulunmak suçlamasıyla, iki eski Amerikan askerini 20 yıl hapse mahkum etti.

Luke Denman ve Airan Berry isimli eski askerler, komplo kurmak, terörizm ve silah kaçakçılığı iddialarından suçlu bulundu.

İki Amerikalı, geçen yıl Mayıs ayında, Kolombiya üzerinden Venezüela'ya girmek isterken gözaltına alınan 13 kişi arasında yer alıyordu.

Adalet Bakanı Tarek William Saab, mahkumiyet ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, araçların, silahların ve kimlik belgelerinin fotoğraflarını yayımladı.

Saab, paylaşımında, "Amerikan paralı askerleri, gerçekler karşısında sorumluluklarını kabul ettiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da yaşanan darbe girişiminin arkasında olduğu yönünde Maduro'nun suçlamalarını reddediyordu.

Venezuela muhalefetinin lideri olan Juan Guaido, ABD tarafından ülkenin resmî lideri olarak tanınıyor.

Özel kuvvetler askerleri olan 34 yaşındaki Denman ve 41 yaşındaki Berry, bu yılın başlarında Venezüela devlet televizyonuna çıkarılmışlardı.

Denman bu yayın sırasında, Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmak ya da öldürmek amacıyla planlandığı öne sürülen, Gideon Operasyonu'nun parçası olduğunu kabul eden cümleler kurdu.

34 yaşındaki özel kuvvetler askeri, Maduro karşıtı Venezuelalıları eğitmek için tutulduğunu söyledi.

Kendisi ve Airan Berry'nin Florida merkezli bir güvenlik şirketi olan Silvercorp USA tarafından tutulduklarını da açıkladı

Bu şirket, operasyona katıldığını açık şekilde kabul eden Jordan Goudreau isimli bir kişiye ait.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Devlet Ba;kani Nicolas Maduro, darbe girişimi ile ilgili Trump'ı suçluyor

Muhalefet lideri Guaidó, Silvercorp bağlantısını reddediyor

Washington Post gazetesi, Silvercorp firması ile Venezuela muhalefeti arasındaki 213 milyon dolarlık anlaşmaya ait bir belge yayınladı. Haberde, bu miktarın Venezuela'nın işgali ve Devlet Başkanı Maduro'nu devrilmesi karşılığında ödendiğini yazılıyor.

Venezuela muhalefetinin lideri olan Juan Guaidó, Silvercorp firmasının sahibi Goudreau ile hiçbir ilişkisi olmadığını savunuyor.

ABD ve Venezuela arasındaki ilişkiler gerginliğini koruyor.

Maduro, Amerika'yı, Venezuela muhalefetini manipülasyon yoluyla kendi safına çekmeye ve bu şekilde ülkenin geniş petrol kaynaklarını ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ve muhalefet lideri Guaidó ise Nicolas Maduro yönetimini, ülkeyi ekonomik yıkıma götürmekle itham ediyor.

Ne olmuştu?

30 Ocak 2019'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, kendisine destek verdiğini söylediği askerlerle kamera karşısına geçmiş ve ordudan Nicholas Maduro yönetimine karşı ayaklanmalarını istemişti.

Bunu takip eden iki gün boyunca güvenlik güçleriyle sokağa dökülen protestocular arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çıkan olaylarda 233 kişi de gözaltına alınmıştı.

Maduro ise başkent Caracas'taki bir askeri üste yaptığı konuşmada "darbe girişimi" olarak nitelendirdiği girişimin bastırıldığını duyurmuştu.

Guaido'yu aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 50 ülke devlet başkanı olarak tanıdı.