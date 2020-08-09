Beyrut’ta patlama: Lübnan'da iki bakan istifa etti, dünya liderleri yardım sözü verdi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdussamed (arşiv fotoğraf)

Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demianos Kattar, hükümetin reform beklentilerini gerçekleştiremediğini belirterek görevlerinden istifa etti. Pazar günü internet üzerinden bir zirve gerçekleştiren dünya liderleri de Beyrut Limanı'ndaki patlamanın etkilerinin giderilmesi için yardım sözü verdi.

Fransa'nın çağrısıyla yapılan sanal zirvenin ardından yayımlanan açıklamada, Lübnan ekonomisinin toparlanması için destek vermeye hazır olunduğu belirtildi ancak "zamanında önlem alınması gerektiği" vurgulandı.

Açıklamaya göre, Lübnan'a "ciddi miktarda kaynak aktarma" sözü verildi.

Zirveye Fransa'nın yanı sıra diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD, Çin, Rusya, Mısır, Ürdün ve İngiltere de katıldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve Kızılhaç da zirvede yer aldı.

Açıklamada, "Bu yardım, Lübnan halkı için doğru zamanda, yeterli ve ihtiyaçlara uygun biçimde olmalıdır" denildi ve bu yardımın "azami verimlilik ve şeffaflıkla" Lübnan halkına doğrudan aktarılması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, patlamanın 15 milyar dolarlık bir zarara yol açtığını belirtiyor. Patlamada en az 158 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı.

Kaynak, Reuters

Hangi ülke ne kadar yardım yolluyor?

Zirvede İngiltere hafta başında söz verdiği 5 milyon sterlinlik yardım paketine ek olarak 20 milyon sterlin daha yardımda bulunacağını açıkladı.

BM, Lübnan'a kısa vadeli su ve gıda gibi acil yardım malzemeleri ile ve uzun vadeli yeniden inşaa faaliyetleri için 100 milyon dolar gerektiğini açıklamıştı.

Bir dizi ülke çoktan Beyrut'a milyonlarca dolarlık yardım sözü vermiş durumda. Ancak BM ajansları daha fazla yardım yapılması çağrısında bulundu.

Beyrut'taki pek çok eve su ya da elektrik sağlanamıyor ve gıda konusunda sıkıntı yaşanacağı endişeleri hakim. Ülkede Covid-19 vakalarında da artış yaşanıyor ve patlamadan önce de Covid-19 vakaları nedeniyle yoğun baskı altında olan hastaneler yaralılara yetişmekte zorlanıyor.

Türkiye hafta içi Beyrut'a tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

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Lübnan'daki krizde son durum ne?

Başbakan Hasan Diab, erken seçim çağrısı yapacağını belirtirken, Enformasyon Bakan Abdussamed istifasını duyurdu.

Abdussamed, istifasının gerekçesini hükümetin gerekli reformları yapmakta başarısız olması ve "Beyrut felaketi" olarak adlandırdığı patlamaya giden süreçte yaşananlar olarak açıkladı.

Akşam saatlerinde hükümetten ikinci istifa haberi geldi. Çevre Bakanı Kattar, hükümetin reform yapmak için sayısız fırsatı teptiğini söyledi ve görevinden ayrıldığını belirtti.

Lübnan halkı da yaşananlarda hükümetin 'ihmali olduğunu' söylüyor ve siyasileri 'yolsuzluk yapmakla' suçluyor. Lübnan'da patlama sonrası tekrar başlayan protesto eylemleri de bugün de devam etti.

İnfilak eden amonyum nitrat kargo gemisinden altı yıl önce çıkarılıp depoya konmuştu.

Hükümet olayın sorumlularının bulunacağı sözü verdi ama halkın çoğunluğunun iktidara güveni yok.

Kötüleşen ekonomi ve para biriminin değer kaybetmesiyle geçen yıl Ekim ayında hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Gösteriler, koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlamalar getirilene kadar sürmüştü.