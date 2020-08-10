Koronavirüs: Ölü sayısının 100 bini aştığı Brezilya bu hale nasıl geldi?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Copacabana plajında anma töreni

Brezilya'da koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 100 bini aştı. Böylece, Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en yüksek can kaybının görüldüğü ikinci ülke haline geldi.

Ancak ülkede salgının yayılmasının yavaşladığına yönelik hiçbir işaret yok.

Brezilya'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk üç ayda 50 bin civarındaydı. Ancak yalnızca 50 gün içerisinde bu sayı ikiye katlandı. Şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı da toplamda 3 milyonu aşmış durumda.

Bilim insanları, pandeminin henüz zirve noktasına ulaşmadığı uyarısı yapıyor. Ancak ülkede dükkan ve restoran gibi insanların toplu halde bulunduğu mekanlar faaliyetlerine normal bir şekilde devam ediyor.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamalarda virüsü ciddiye almadığını ortaya koydu ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek önlemlerin alınmasına karşı çıktı.

Kendisi de virüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonucu iyileşen Bolsonaro, eyalet valilerinin virüsün yayılmasını engellemek için aldıkları önlemlere karşı çıkarken, zaman zaman maske takmadan destekçilerinin düzenlediği gösterilere katılırken görüldü.

Uzmanlar, Bolsonaro hükümetinin koronavirüsle mücadele konusunda koordineli bir planının olmadığını söylüyor.

Yerel yönetimler ise ekonominin yeniden canlanması için kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik bir dizi adım atmaya hazırlanırken, bu durum virüsün daha da hızlı bir şekilde yayılacağı kaygılarını beraberinde getiriyor.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Devlet Başkanı Bolsonaro

Brezilya kriz karşısında bugüne kadar hangi adımları attı?

Brezilya'da sağlık bakanlığı koltuğunda, kamu sağlığı konusunda hiçbir deneyimi olmayan bir general oturuyor. Daha önce bu koltukta oturan ve doktor olan iki isim, sosyal mesafe kuralları ile etkisiz ve hatta tehlikeli olduğu yönünde bulgular olmasına karşın tedavi sürecinde hidroksiklorokinin kullanımı konusunda devlet başkanı ile görüş ayrılıkları yaşadıkları için istifa etti.

Covid-19'u "hafif bir grip" olarak nitelendiren ve salgın karşısındaki tutumu nedeniyle hem ülke içinde hem de yurtdışında eleştirilere maruz kalan Bolsonaro, sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin sayesinde iyileştiğini söylüyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Topluluğu'nun kıdemli üyelerinden Dr. José Davi Urbaez, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Dünya Savaşı gibi bir trajedi yaşıyoruz ve çaresizliğe gark olmuş bir halde olmamız gerekiyordu. Ancak Brezilya topluca anestezi verilmiş gibi yaşıyor. Hükümetin bugünkü mesajı: 'Hepiniz virüsü kapın, durumunuz ağırlaşırsa, yoğun bakımımız var.' Uygulanan politikanın mesajı bu" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Brezilya'da koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 100 binden fazla kişi yaşamını yitirdi ve toplam vaka sayısı da 3 milyonu aştı. Brezilya, bu haliyle ABD'den sonra dünyada virüsün en yaygın görüldüğü ikinci ülke konumunda.

Ancak, yeterli düzeyde test yapılmadığı için bu sayıların çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

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En fazla vaka nelerde görülüyor?

Son haftalarda vaka sayılarının ülkenin güney ile batısındaki kırsal bölgelerde hızlı bir şekilde arttığı görülüyor. Bununla birlikte, en kalabalık kent olan São Paulo'da vaka artışı kontrol altına alınmış gibi duruyor.

Kuzey eyaletler ile barlar ve sahillerde kalabalık insan görüntülerinin büyük infiale yol açtığı Rio de Janeiro'da ise yeni vaka sayısındaki artış yavaşlamış durumda.

Sivil toplum kuruluşu Rio de Paz, salgında hayatını kaybedenlerin anısına Cumartesi günü Rio'nun dünyaca ünlü plajı Copacabana'da kumun üstüne haç yerleştirdi ve gökyüzüne 1000 adet kırmızı balon bıraktı.

Salgın sırasında çocuğunu kaybeden ve düzenlenen anma törenine katılan 56 yaşındaki taksi şoförü Marcio do Nascimento Silva, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Önemli bir eşiğe ulaştık ve hem hükümette hem de halkın içinde birçok kişi bunun farkında değilmiş gibi. Ölüm normal bir hal aldı" dedi.

Salgın özellikle, Afrika kökenliler arasında ve 'favela' olarak bilinen gecekondu mahallerinde etkili oldu. Ayrıca, virüsün yerli topluluklar arasında da hızla yayılmasından endişe ediliyor. Brezilya'nın en büyük yerli topluluklar federasyonu Apib, şu ana kadar yerli halktan 22 bin 300 kişinin virüs kaptığını ve 633'ünün de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Brezilya Senatosu Başkanı Davi Alcolumbre, Kongre'de dört günlük yas ilan etti. Ancak bununla ilgili Bolsonaro herhangi bir açıklama yapmazken, bu hafta içinde yaptığı değerlendirmede, hayatını kaybedenler için üzüldüğünü ancak "herkesin hayatına devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Liderlik edemeyen lider

Katy Wayson - Güney Amerika Muhabiri

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle görülen can kaybının 100 bini kişi açtığının açıklandığı sıralarda São Paulo'da kutlamalar yapılıyor ve havai fişekler atılıyordu. Tam bu sırada yüzlerce kişi, ülkenin önde gelen futbol takımlarından Palmeiras'ın ezeli rakibi Corinthians karşısında penaltı atışlarıyla şampiyonluğu kazanmasını kutluyordu.

Bu görüntüler karşısında ise Bolsonaro, uyarılar yapmak yerine kazanan takıma tebriklerini iletiyordu. Bu tutum, birçok kişi tarafından devlet başkanının salgın karşısındaki tutumunun bir özeti olarak gösteriliyor.

Brezilya'da Pazar günü yayımlanan gazetelerde devlet başkanına yönelik ağır eleştiriler yapıldı. Bolsonaro'nun duruma kayıtsız kalması ve empati yapmaması gazetelerin sayfalarında geniş yer buldu.