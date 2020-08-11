Paris'te 35 milyon euroya satılan terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde 35,1 milyon euroya satılan terk edilmiş bir malikanenin kilerinde bir ceset bulundu. Cesedin 30 yıl önce öldüğü belirlenen Jean-Pierre Renaud adlı bir kişiye ait olduğu açıklandı. Cesette yapılan incelemede bazı kemiklerin kırık olduğu ve bıçak yaraları bulunduğu tespit edildi.