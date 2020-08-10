İskoçya'da bir define avcısı, Bronz Çağı’na ait koşum takımı ve kılıç buldu

İskoçya'da bir define avcısı, metal dedektörüyle Bronz Çağı'ndan kalma bir koşum takımı ve hâlâ kınında duran bir kılıç buldu.

22 gün arkeologların başında bekledi

Sonucu görmek için üç hafta boyunca kazının yapıldığı alanda arkadaşlarıyla kamp kuran Stepien, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ama başından itibaren bunun muhteşem bir şey olacağını hissediyordum. İskoçya tarihinin büyük bir parçasını keşfettim ve sevinçten havalara uçtum" dedi.