Beyrut'ta patlama: Lübnan hükümeti istifa etti, ölü sayısı 200'ü geçti
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamadan altı gün sonra Başbakan Hassan Diab hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.
Diab, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin erken seçime gideceğini aktardı ve Beyrut'ta meydana gelen patlamanın "yaygın yolsuzluk" nedeniyle olduğunu belirtti.
Diab, "Yolsuzluk sistemi, devletten büyük bir hal aldı ve devlet de bu sisteme bağlı hale geldi" dedi.
Lübnan hükümetinden, son iki gün içerisinde üç bakan istifa etmişti.
Adalet Bakanı Marie-Claude Najm bugün patlama sonrası istifa eden üçüncü bakan olmuş ve erken seçime gidilmesini istemişti.
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Pazar günü de Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad ile Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etmişlerdi. Kattar yazılı açıklamasında hükümetin reforma gitmek için birçok fırsatı kaçırdığını söylemişti.
Hükümete tepki
Öte yandan, Beyrut Valisi Marwan Abboud patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını açıkladı.
Marwan Abboud çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.
Abboud kayıpların çoğunun yabancı işçiler olduğunu belirtti.
Patlama sonrası kentte binlerce kişi de evsiz kalmıştı.
Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen gösterilerde hükümet protesto edildi.
Öfkeli göstericiler polisle çatıştı.
Beyrut'taki patlamanın 6 yıldır güvensiz koşullarda limanda depolanan 2750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu meydana geldiği açıklanmıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun soruşturmada "dış müdahale" ihtimalinin de değerlendirildiğini açıklamış, bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını ise reddetmişti.
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