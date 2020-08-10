NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor?

Kaynak, DHA

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimin unsurlarından birisi de art arda gelen NAVTEX ilanları.

Son olarak Türkiye, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki atış eğitimleri için iki yeni Navtex ilan etti.

Ankara daha önce de Oruç Reis gemisi için denizcilikte uyarı notu olarak da bilinen yeni bir NAVTEX ilan etmiş, ilan edilen NAVTEX'in süresi peş peşe gelen güncellemelerle uzatılmıştı.

Oruç Reis gemisi demirli olduğu Antalya'dan hareket etti ve Doğu Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütüyor.

Yazılı haberleşme sistemi

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor.

Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında da mesaj veriliyor.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri de NAVTEX üzerinden, yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak söz konusu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda ulunuyor.

Denizde yaklaşık 370 km (200 deniz mili) açıklıktaki gemiler arasında düşük maliyetli, basit ve otomatik bir iletişim sağlamak için geliştirilen NAVTEX, 1 Ağustos 1993'de imzalanan SOLAS Konvansiyonu ile belirli gemi sınıfları için zorunlu kılındı.

NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak, birçok bölgede ayrıca yerel dille yayımlanıyor. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar mesaj gönderilmesi mümkün.

Türkiye'de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya'da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor.